Плюсов вступления в ЕС очень много. В первую очередь, мы вынуждены будем провести качественные реформы. Однако некоторые минусы могут возникнуть также. Об этом 24 каналу сказал политолог Максим Яли.
Статус кандидата в члены ЕС: у Зеленского объяснили, что это значит для Украины
По его словам, статус кандидата в члены Евросоюза не является гарантией присоединения к ЕС. В качестве примера – Турция, которая в 1999 году получила статус кандидата, но до сих пор не присоединилась. Тогда были большие споры и скандалы между государствами.
Несмотря на огромное желание и необходимость Украины вступить в ЕС, есть и определенные негативные аспекты вступления, но их меньше преимуществ.
Многие женщины и дети, которые сейчас вынуждены находятся в ЕС, понимают, что есть огромное количество и плюсов в Украине,
– отметил Яли.
А именно – отсутствие такой крупной бюрократии и норм, тормозящих экономическое развитие.
"Во вторых, мы "передаем" часть собственного суверенитета. То есть указания, указы, решения Брюссель будут привилегировать над украинским законодательством и решениями. Это огромный минус", - считает политолог.
Мы можем быть несколько ограничены в принятии собственных решений. На этом этапе мы будем экономически зависеть от предоставления финансовой помощи, если мы поступим.
Какие плюсы интеграции Украины в ЕС
В Европейский Союз входят большинство развитых стран Европы. Прежде всего, ЕС предоставляет всем своим членам право пользоваться всеми принципами и свободами, которые позволяют построить свободное и богатое государство. Быть в ЕС означает "сидеть за одним столом" с представителями цивилизованного мира.
- Экономическое развитие. ЕС – это открытие рынков. Увеличение экспорта, что дает наращивание производства, а значит и создает новые рабочие места.
- Образование . Украинские студенты и школьники будут иметь возможность учиться за границей, а украинская система образования будет тянуться к европейским стандартам.
- Защита прав потребителей и права человека. В ЕС строго следят за тем, чтобы информация на упаковке продуктов отвечала действительности и качеству товаров.
- Защита от коррупции. ЕС требует от стран претендентов жесткого преследования коррупции.
- Работа ЕС. Украинцы получат возможность не только ездить на заработки в ЕС, но и предлагать себя как специалистов во всех отраслях на уровне европейцев, получать опыт и передавать его украинским предприятиям.
Когда примут решение о кандидатстве Украины в ЕС
- Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата в члены Евросоюза. Так что шансы на то, что Украина получит его уже в конце июня 2022 года, увеличиваются.
- 17 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС .
- Окончательное решение относительно того, придавать ли Украине статус страны кандидата в ЕС, планируют принять во время саммита, который состоится 23 – 24 июня.
- Следует отметить, что Еврокомиссия рекомендует предоставить статус кандидата в члены ЕС и Молдове. А вот Грузии – нет . Но отмечается, что у нее еще есть шанс.