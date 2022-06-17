Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак объяснил, что это значит для Украины. В общем, наша страна движется в правильном направлении, но впереди еще много работы.

Мы это делаем, потому что война, - Макрон говорит, что путь Украины в ЕС будет долгим

ЕС признает наши достижения и четкую европейскую перспективу

Во вступлении Заключения Еврокомиссии говорится, что в Украине устойчивая демократия, а само государство постепенно приближалось к ЕС и приводило в соответствие свое законодательство с законодательством ЕС.

Европейская комиссия также признала успешность сложных реформ во многих сферах. При этом особо отмечается, что украинское правительство во время войны продемонстрировало "удивительный уровень институциональной силы, целеустремленность и способность функционировать".

В своей оценке соответствия политическим критериям вступления Еврокомиссия дает высокую оценку развитию гражданского общества в Украине, признает демократичность и конкурентность выборов, а также отмечает, что правительство и парламент продемонстрировали постоянство работы во время войны,

– отметил Ермак.

Отдельно Еврокомиссия признала успехи нашей страны в развитии е-управления и управлении публичными финансами. Также члены комиссии отметили, что запущенная в Украине судебная реформа и стратегический подход к ней – верны. И в общем Украина успешно провела большие реформы для предотвращения коррупции. Также значительного прогресса мы добились и в защите основополагающих прав и свобод.

"Времени мало, дел много": Украине придется выполнить ряд серьезных шагов

В документе четко указаны отрасли, в которых Украине нужно еще поработать . В частности, необходимо перезапустить Конституционный суд, заставить противоолигархический закон работать и усилить противокоррупционные меры.

В первую очередь это касается реформирования судебной системы. Мы многое сделали на этом пути, но гештальт не закрыт: должны перезапустить обновленный Конституционный суд. ЕК положительно оценивает принятие закона о борьбе с олигархами, но подчеркивает, что нужно заставить его работать. Также нужны дополнительные усилия по наказанию за коррупцию,

– заметил Ермак.

Он добавил, что вместе с тем необходимо усилить законодательство в частях борьбы с отмыванием денег и интеллектуальным пиратством, а также окончить ратификацию Римского устава.

Времени мало, дел много, поэтому для работы. Благодарны Президенту Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен за то, что сегодня она выбрала одежду в цветах Украины,

– сказал руководитель ОП.

Когда примут решение

17 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Еврокомиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС .

Окончательное решение относительно того, придавать ли Украине статус страны кандидата в ЕС, планируют принять во время саммита, который состоится 23 – 24 июня.

Следует отметить, что Еврокомиссия рекомендует предоставить статус кандидата в члены ЕС и Молдове. А вот Грузии – нет . Но отмечается, что у нее еще есть шанс.

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС: смотрите видео