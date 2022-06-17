Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак пояснив, що це означає для України. Загалом наша країна рухається у правильному напрямку, але попереду ще багато роботи.

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ЄС визнає наші досягнення та чітку європейську перспективу

У вступі Висновку Єврокомісії мовиться про те, що в Україні стійка демократія, а сама держава поступово наближалась до ЄС та приводила у відповідність своє законодавство з законодавством ЄС.

Європейська комісія також визнала успішність складних реформ у багатьох галузях. При цьому окремо зазначається, що український уряд під час війни продемонстрував "дивовижний рівень інституційної сили, цілеспрямованість та спроможність функціонувати".

У своїй оцінці відповідності політичним критеріям вступу Єврокомісія дає високу оцінку розвитку громадянського суспільства в Україні, визнає демократичність і конкурентність виборів, а також зазначає, що уряд та парламент продемонстрували сталість роботи у час війни,

– зазначив Єрмак.

Окремо Єврокомісія визнала успіхи нашої країни в розвитку е-урядування та управлінні публічними фінансами. Також члени комісії зауважили, що запущена в Україні судова реформа і стратегічний підхід до неї – правильні. І Україна успішно провела великі реформи для запобігання корупції. Також значного прогресу ми досягли й в захисті основоположних прав і свобод.

"Часу мало, справ багато": Україні доведеться виконати низку серйозних кроків

В документі чітко зазначені галузі, в яких Україні треба ще попрацювати. Зокрема необхідно перезапустити Конституційний суд, змусити протиолігархічний закон працювати й посилити протикорупційні заходи.

Насамперед це стосується реформування судової системи. Ми багато чого зробили на цьому шляху, та гештальт не закрито: маємо перезапустити оновлений Конституційний суд. ЄК позитивно оцінює ухвалення закону про боротьбу з олігархами, але наголошує, що треба змусити його працювати. Так само потрібні додаткові зусилля щодо покарання за корупцію,

– зауважив Єрмак.

Він додав, що разом з тим необхідно посилити законодавство в частинах боротьби з відмиванням грошей та інтелектуальним піратством, а також закінчити ратифікацію Римського статуту.

Часу мало, справ багато, тож до роботи. Вдячні Президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за те, що сьогодні вона обрала одяг у кольорах України,

– сказав керівник ОП.

Коли приймуть рішення

17 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Остаточне рішення щодо того, чи надавати Україні статус країни кандидата в ЄС, планують ухвалити під час саміту, який відбудеться 23 – 24 червня.

Зауважимо, що Єврокомісія рекомендує надати статус кандидата у члени ЄС і Молдові. А ось Грузії – ні. Але зазначається, що вона ще має шанс.

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