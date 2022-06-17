Плюсів вступу у ЄС дуже багато. Насамперед ми змушені будемо провести якісні реформи. Однак певні мінуси можуть виникнути також. Про це 24 каналу сказав політолог Максим Ялі.

Увага Статус кандидата у члени ЄС: у Зеленського пояснили, що це означає для України

За його словами, статус кандидата у члени Євросоюзу не є гарантією приєднання до ЄС. Як приклад цьому – Туреччина, яка у 1999 році отримала статус кандидата, але досі не приєдналась. Тоді були величезні суперечки та скандали між державами.

Попри величезне бажання та потребу України вступити у ЄС, є й певні негативні аспекти вступу, але їх менше ніж переваг.

Багато жінок та дітей, які зараз вимушено перебувають у ЄС, розуміють, що є величезна кількість і плюсів в Україні,

– зазначив Ялі.

А саме – відсутність такої великої бюрократії й норм, які гальмують економічний розвиток.

"По друге, ми "передамо" частину власного суверенітету. Тобто вказівки, укази, рішення Брюселля будуть привілеювати над українським законодавством та рішеннями. Це величезний мінус", – вважає політолог.

Тож ми можемо бути дещо обмеженні у прийнятті власних рішень. На цьому етапі ми будемо економічно залежати від надання фінансової допомоги, якщо ми вступимо.

Які плюси інтеграції України в ЄС

В Європейський Союз входять більшість розвинутих країн Європ. Перш за все ЄС надає всім своїм членам право користуватися усіма принципами та свободами, які дозволяють побудувати вільну й заможну державу. Бути в ЄС, означає "сидіти за одним столом" з представниками цивілізованого світу.

Економічний розвиток. ЄС – це відкриття ринків. Збільшення експорту, що дає нарощування виробництва, а отже і створює нові робочі місця.

ЄС – це відкриття ринків. Збільшення експорту, що дає нарощування виробництва, а отже і створює нові робочі місця. Освіта . Українські студенти й школярі матимуть можливість навчатися закордоном, а українська система освіти буде тягнутися до європейських стандартів.

. Українські студенти й школярі матимуть можливість навчатися закордоном, а українська система освіти буде тягнутися до європейських стандартів. Захист прав споживачів та права людини. В ЄС суворо слідкують за тим, щоб інформація на упаковці продуктів відповідала дійсності й якості товарів.

В ЄС суворо слідкують за тим, щоб інформація на упаковці продуктів відповідала дійсності й якості товарів. Захист від корупції. ЄС вимагає від країн-претендентів жорсткого переслідування корупції.

ЄС вимагає від країн-претендентів жорсткого переслідування корупції. Робота в ЄС. Українці отримають можливість не тільки їздити на заробітки в ЄС, а й пропонувати себе як спеціалістів у всіх галузях на рівні з європейцями, отримувати досвід й передавати його українським підприємствам.

Коли приймуть рішення щодо кандидатства України в ЄС

Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС надати Україні статус кандидата у члени Євросоюзу. Тож шанси на те, що Україна отримає його вже наприкінці червня 2022 року, збільшуються.

17 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Остаточне рішення щодо того, чи надавати Україні статус країни кандидата в ЄС, планують ухвалити під час саміту, який відбудеться 23 – 24 червня.

Зауважимо, що Єврокомісія рекомендує надати статус кандидата у члени ЄС і Молдові. А ось Грузії – ні. Але зазначається, що вона ще має шанс.

До слова – експерт сказав, скільки країн проголосують за кандидатство України в ЄС: дивіться відео