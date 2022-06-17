Плюсів вступу у ЄС дуже багато. Насамперед ми змушені будемо провести якісні реформи. Однак певні мінуси можуть виникнути також. Про це 24 каналу сказав політолог Максим Ялі.
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За його словами, статус кандидата у члени Євросоюзу не є гарантією приєднання до ЄС. Як приклад цьому – Туреччина, яка у 1999 році отримала статус кандидата, але досі не приєдналась. Тоді були величезні суперечки та скандали між державами.
Попри величезне бажання та потребу України вступити у ЄС, є й певні негативні аспекти вступу, але їх менше ніж переваг.
Багато жінок та дітей, які зараз вимушено перебувають у ЄС, розуміють, що є величезна кількість і плюсів в Україні,
– зазначив Ялі.
А саме – відсутність такої великої бюрократії й норм, які гальмують економічний розвиток.
"По друге, ми "передамо" частину власного суверенітету. Тобто вказівки, укази, рішення Брюселля будуть привілеювати над українським законодавством та рішеннями. Це величезний мінус", – вважає політолог.
Тож ми можемо бути дещо обмеженні у прийнятті власних рішень. На цьому етапі ми будемо економічно залежати від надання фінансової допомоги, якщо ми вступимо.
Які плюси інтеграції України в ЄС
В Європейський Союз входять більшість розвинутих країн Європ. Перш за все ЄС надає всім своїм членам право користуватися усіма принципами та свободами, які дозволяють побудувати вільну й заможну державу. Бути в ЄС, означає "сидіти за одним столом" з представниками цивілізованого світу.
- Економічний розвиток. ЄС – це відкриття ринків. Збільшення експорту, що дає нарощування виробництва, а отже і створює нові робочі місця.
- Освіта. Українські студенти й школярі матимуть можливість навчатися закордоном, а українська система освіти буде тягнутися до європейських стандартів.
- Захист прав споживачів та права людини. В ЄС суворо слідкують за тим, щоб інформація на упаковці продуктів відповідала дійсності й якості товарів.
- Захист від корупції. ЄС вимагає від країн-претендентів жорсткого переслідування корупції.
- Робота в ЄС. Українці отримають можливість не тільки їздити на заробітки в ЄС, а й пропонувати себе як спеціалістів у всіх галузях на рівні з європейцями, отримувати досвід й передавати його українським підприємствам.
Коли приймуть рішення щодо кандидатства України в ЄС
- Єврокомісія рекомендувала Раді ЄС надати Україні статус кандидата у члени Євросоюзу. Тож шанси на те, що Україна отримає його вже наприкінці червня 2022 року, збільшуються.
- 17 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія рекомендує надати Україні статус кандидата в члени ЄС.
- Остаточне рішення щодо того, чи надавати Україні статус країни кандидата в ЄС, планують ухвалити під час саміту, який відбудеться 23 – 24 червня.
- Зауважимо, що Єврокомісія рекомендує надати статус кандидата у члени ЄС і Молдові. А ось Грузії – ні. Але зазначається, що вона ще має шанс.
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