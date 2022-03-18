Передадим "привет" Кремлю, – европарламентарий заявил, что будет 5 пакет санкций ЕС
Евросоюз готов передать пятый "привет" России в виде санкций из-за агрессии в Украине. Европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что ЕС готовит новый пакет.
Об этом политик сказал в эфире 24 каналу. Он заверил, что ЕС еще не проделал всю работу.
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"Работа продолжается. Думаю, будет и 5, и 6 пакет. Передаем "привет" Кремлю с такой настройкой. Есть лазейки, которые не закрыты. В том числе и с Беларусью, которая является соучастником агрессии и помогает Кремлю", – подчеркнул Ауштрявичюс.
ЕС будет закрывать пропущенные "дыры"
Он отметил, что такие "дыры" будут закрываться следующими пакетами. Список невыездных, подсанкционных и людей с закрытыми счетами увеличивается.
Мы еще не все сделали, хотя 4 пакет уже ввел в панику всех в России. Посмотрите, что там происходит. Подождите, товарищи, еще 5 пакет – тогда поговорим,
– заметил Ауштрявичюс.
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