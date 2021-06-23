Как Тищенко прокомментировал инцидент

Заместитель главы фракции "Слуга народа" сослался на заявление пограничников о том, что самолет из-за него не задерживали. Случаи задержки случались и раньше.

Актуально В Киеве вылет самолета задержали из-за Тищенко, который снимал видео, – журналист

Удивительно, но рейс Киев – Ужгород задержали не из-за меня. Передаю привет всем журналистам страны, которые днем и ночью думают обо мне,

– заявил нардеп.

Детали инцидента в аэропорту

Утром 23 июня журналист Виталий Глагола опубликовал видео, на котором видно, как Тищенко снимает видео в аэропорту. Из-за этого, вроде бы, даже пришлось задержать рейс, а всем пассажирам – ждать парламентария.

На кадрах также видно, что политик прибыл к самолету на автомобиле Госпогранслужбы.

Впоследствии начальница пресс-службы ОКПП "Киев" Светлана Бурда сообщила, что самолет не задерживали и на самом деле он прибыл в Ужгород на 10 минут раньше, чем должен был.