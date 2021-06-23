Як Тищенко прокоментував інцидент
Заступник глави фракції "Слуга народу" послався на заяву прикордонників про те, що літак через нього не затримували. Випадки затримки траплялися і раніше.
Актуально У Києві виліт літака затримали через Тищенка, який знімав відео, – журналіст
Дивовижно, але рейс Київ – Ужгород затримали не через мене. Передаю привіт всім журналістам країни, які вдень та вночі думають про мене,
– заявив нардеп.
Деталі інциденту в аеропорту
Зранку 23 червня журналіст Віталій Глагола опублікував відео, на якому видно, як Тищенко знімає відео на летовищі. Через це, мовляв, навіть довелося затримати рейс, а всім пасажирам – чекати на парламентаря.
На кадрах також видно, що політик прибув до літака на автомобілі Держприкордонслужби.
Згодом, начальниця пресслужби ОКПП "Київ" Світлана Бурда повідомила, що літак не затримували і насправді він прибув в Ужгород на 10 хвилин раніше, аніж мав би.