Як Тищенко прокоментував інцидент

Заступник глави фракції "Слуга народу" послався на заяву прикордонників про те, що літак через нього не затримували. Випадки затримки траплялися і раніше.

Актуально У Києві виліт літака затримали через Тищенка, який знімав відео, – журналіст

Дивовижно, але рейс Київ – Ужгород затримали не через мене. Передаю привіт всім журналістам країни, які вдень та вночі думають про мене,

– заявив нардеп.

Деталі інциденту в аеропорту

Зранку 23 червня журналіст Віталій Глагола опублікував відео, на якому видно, як Тищенко знімає відео на летовищі. Через це, мовляв, навіть довелося затримати рейс, а всім пасажирам – чекати на парламентаря.

На кадрах також видно, що політик прибув до літака на автомобілі Держприкордонслужби.

Згодом, начальниця пресслужби ОКПП "Київ" Світлана Бурда повідомила, що літак не затримували і насправді він прибув в Ужгород на 10 хвилин раніше, аніж мав би.