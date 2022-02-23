Выключить телефоны приказали около 20:40 по московскому времени. Такую информацию волонтеры InformNapalm получили от инсайдеров с оккупированных территорий.
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Кому именно дали приказ
Команду получили подразделения первого и второго армейских корпусов. По утверждению источников, им строго-настрого запретили выходить в это время в эфир, приказали даже вынуть батареи из телефонов.
Предполагают, что россияне будут сканировать пространство и все доступные телефоны на линии соприкосновения, чтобы сделать целеуказания по координатам.
Боевики попросили у Путина отбить "атаку" ВСУ
Главари пророссийских боевиков официально попросили у президента России Владимира Путина помощи в "отражении атаки" Вооруженных сил Украины. Кремль обнародовал соответствующее обращение.
Перед тем главари пророссийских боевиков выдвинули дерзкие требования. Они заявили, что якобы Вооруженные силы Украины должны покинуть свою же территорию добровольно. Речь идет о Донецкой области.
Кстати – Россия эвакуирует своих дипломатов из Украины | На эту минуту:
Текст поста InformNapalm:
Внимание! Только что волонтеры InformNapalm получили информацию от инсайдеров из ОРДЛО, что в 20:40 (по московскому времени) все передовые подразделения 1-го и 2-го АК получили команду полностью отключить телефоны и рации, оставить только IP-телефонию для связи. Им строго-настрого запретили выходить на это время в эфир, приказали даже вынуть батареи из телефонов.
Как вариант, вероятно россияне будут сканировать пространство и все доступные телефоны на линии соприкосновения, чтобы делать целеуказания по координатам.