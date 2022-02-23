Вимкнути телефони наказали близько 20:40 за московським часом. Таку інформацію волонтери InformNapalm отримали від інсайдерів з окупованих територій.
До речі Окупанти евакуювали всю нічну зміну хімзаводу "Титан" в Армянську: можуть готувати провокацію
Кому саме дали наказ
Команду отримали підрозділи першого та другого армійських корпусів. За твердженням джерел, їм суворо заборонили виходити на цей час в ефір, наказали навіть вийняти батареї з телефонів.
Припускають, що росіяни будуть сканувати простір та всі доступні телефони на лінії зіткнення, аби зробити цілевказівки по координатах.
Бойовики попросили в Путіна відбити "атаку" ЗСУ
Ватажки проросійських бойовиків офіційно попросили у президента Росії Володимира Путіна допомоги у "відбитті атаку" Збройних сил України. Кремль оприлюднив відповідне звернення.
Перед тим ватажки проросійських бойовиків висунули зухвалі вимоги. Вони заявили, що нібито Збройні сили України повинні покинути свою ж територію добровільно. Мовиться про Донецьку область.
До речі – Росія евакуює своїх дипломатів з України | На цю хвилину:
Текст поста InformNapalm:
Увага! Щойно волонтери InformNapalm отримали інформацію від інсайдерів з ОРДЛО, що на 20:40 (за московським часом) всі передові підрозділи 1-го та 2-го АК отримали команду повністю вимкнути телефони та рації, залишити тільки IP-телефонію для зв'язку. Їм суворо заборонили виходити на цей час в ефір, наказали навіть вийняти батареї з телефонів.
Як варіант, ймовірно росіяни будуть сканувати простір та всі доступні телефони на лінії зіткнення, щоб робити цілевказівки по координатах.