Вимкнути телефони наказали близько 20:40 за московським часом. Таку інформацію волонтери InformNapalm отримали від інсайдерів з окупованих територій.

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Кому саме дали наказ

Команду отримали підрозділи першого та другого армійських корпусів. За твердженням джерел, їм суворо заборонили виходити на цей час в ефір, наказали навіть вийняти батареї з телефонів.

Припускають, що росіяни будуть сканувати простір та всі доступні телефони на лінії зіткнення, аби зробити цілевказівки по координатах.

Бойовики попросили в Путіна відбити "атаку" ЗСУ

Ватажки проросійських бойовиків офіційно попросили у президента Росії Володимира Путіна допомоги у "відбитті атаку" Збройних сил України. Кремль оприлюднив відповідне звернення.

Зверніть увагу! У своїх наказах про "визнання" фейкових "республік" Путін доручив ввести війська на Донбас – нібито для миру.

Перед тим ватажки проросійських бойовиків висунули зухвалі вимоги. Вони заявили, що нібито Збройні сили України повинні покинути свою ж територію добровільно. Мовиться про Донецьку область.

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Текст поста InformNapalm:

Увага! Щойно волонтери InformNapalm отримали інформацію від інсайдерів з ОРДЛО, що на 20:40 (за московським часом) всі передові підрозділи 1-го та 2-го АК отримали команду повністю вимкнути телефони та рації, залишити тільки IP-телефонію для зв'язку. Їм суворо заборонили виходити на цей час в ефір, наказали навіть вийняти батареї з телефонів.

Як варіант, ймовірно росіяни будуть сканувати простір та всі доступні телефони на лінії зіткнення, щоб робити цілевказівки по координатах.