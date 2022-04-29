Передвигаться по Мелитополю опасно: оккупанты все чаще похищают людей
Источник:телеграм Сергея Братчука
Ситуация в Мелитополе на Запорожье остается сложной. Сейчас стало известно, что передвигаться по городу опасно, поскольку россияне стали чаще похищать людей.
Оккупанты в Мелитополе все чаще похищают людей
Небезопасно уже и на выходе из города, и в Мелитополе, и в самом районе. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.
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Похищают людей на блокпостах, перешли к массовому похищению. Похищают всех мужчин призывного возраста,
– сказал Федоров.
Он добавил, что у них все очень быстро меняется – две недели назад они предлагали мужчинам вступать в российскую армию, а уже сегодня похищают на блокпостах и везут в неизвестном направлении.
Кроме того, городской глава рассказал, что похищенных содержат в нечеловеческих условиях.
Провокации в Мелитополе на 9 мая
Российские захватчики до 9 мая планируют провести псевдореферендумы, в том числе и в Мелитополе.
Сейчас оккупанты делают списки людей, которые остались в городе Мелитополе. Они ищут, кого "вписать" в списки тех, кто якобы проголосовал за Россию.
Заметьте – Мэр Мелитополя рассказал о ситуации в городе: смотрите видео