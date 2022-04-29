Передвигаться по Мелитополю опасно: оккупанты все чаще похищают людей

Ситуация в Мелитополе на Запорожье остается сложной. Сейчас стало известно, что передвигаться по городу опасно, поскольку россияне стали чаще похищать людей.

Оккупанты в Мелитополе все чаще похищают людей

Небезопасно уже и на выходе из города, и в Мелитополе, и в самом районе. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Похищают людей на блокпостах, перешли к массовому похищению. Похищают всех мужчин призывного возраста,

– сказал Федоров.

Он добавил, что у них все очень быстро меняется – две недели назад они предлагали мужчинам вступать в российскую армию, а уже сегодня похищают на блокпостах и ​​везут в неизвестном направлении.

Кроме того, городской глава рассказал, что похищенных содержат в нечеловеческих условиях.

Провокации в Мелитополе на 9 мая

Российские захватчики до 9 мая планируют провести псевдореферендумы, в том числе и в Мелитополе. Сейчас оккупанты делают списки людей, которые остались в городе Мелитополе. Они ищут, кого "вписать" в списки тех, кто якобы проголосовал за Россию.

Заметьте – Мэр Мелитополя рассказал о ситуации в городе: смотрите видео