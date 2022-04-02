В переговорах мы стараемся избежать двустороннего договора с Россией, – Подоляк

Михаил Подоляк заявил, что Украина в ходе переговоров пытается избежать двустороннего договора с Россией. Кроме того, хотят прописать четкие юридические требования к странам-гарантам.

Война помогает нам найти другие контуры безопасности, чтобы говорить не об иллюзиях, а о конкретике, – отметил советник главы ОП.

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Ключевое на переговорах – найти юридическую формулу безопасности Украины на долгие годы с помощью стран-гарантов.

Почему не хотели двусторонний договор с Россией

По мнению Подоляка, эта война должна завершиться подписанием договора о гарантиях безопасности Украины. Таким образом, если в будущем возникнет конфликт, страны с мощными армиями будут стоять рядом.

Мы считали необходимым не подписывать с Россией двусторонний договор, потому что мы понимаем, что это, деликатно скажу, специфическая страна, с которой любой подписанный документ может трактоваться неоднозначно.

– сказал политик.

Потому и хотели, чтобы одной из стран-гарантий была Россия. Она взяла бы на себя обязательства не только перед Украиной, но и перед другими странами-гарантами.

Хотят прописать четкие гарантии

Подоляк подчеркнул, чтобы не было такого, как с минскими соглашениями или Будапештским меморандумом, гарантии хотят прописать четко. Там будет отмечена помощь оружием, закрытие неба.

Все гуманитарные вопросы выносятся отдельно в проект договора о взаимном уважении. Вопрос территориальной целостности – принципиальный вопрос. По словам советника, он чисто президентский.

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