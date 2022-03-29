На переговорах в Стамбуле Украина потребовала от России открыть коридоры, – Верещук

Ирина Верещук заявила, что во время переговоров с Россией в Стамбуле украинская делегация потребовала гуманитарные коридоры. В частности, речь идет о городах, в которых ситуация очень тяжелая.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины пояснила, что их результаты будут позже. Об этом политик заявила на брифинге вечером 29 марта.

Заметьте Очень тяжело идет, – Верещук о гуманитарных коридорах на фоне переговоров в Стамбуле

В Стамбуле Украина требовала гумкордоры

Во время переговоров в Стамбуле, которые проходили сегодня (говорится о 29 марта – 24 канал) наша переговорная группа передала требование российской стороне об обязательности и немедленности открытия гуманитарных коридоров в крупнейшие города Украины,

– рассказала Верещук.

Министр объяснила, что говорится о таких городах как:

Мариуполь;

Харьков;

Чернигов;

и, конечно, мы говорим о Киевской области, о тех населенных пунктах, куда очень трудно добраться.

"О результатах таких разбирательств мы увидим и услышим позже", – объяснила Ирина Верещук.

Вечерний брифинг Ирины Верещук за 29 марта – смотрите видео