В переговорный процесс должны привлекаться другие лидеры, доверять России не можем, – Зеленский

Украина пытается остановить войну с Россией по дипломатическому пути. Состоялись три раунда переговоров делегаций и встреча глав МИД в Турции. Украина хочет, чтобы в переговорный процесс были вовлечены другие мировые лидеры.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он прокомментировал переговоры с Россией.

К слову Нескольких украинских городков уже не существует, их просто нет, – Зеленский

По словам Зеленского, "сейчас они начали говорить о чем-то, а не только бросать ультиматумы". Президент назвал это "принципиально другим подходом" и он должен быть таковым.

Глава государства отметил недостаточное привлечение западных партнеров.

Если мы говорим о пунктах гарантий безопасности нашего государства, то просто доверять России в Украине уже не смогут после такой кровавой войны,

– сказал Зеленский.

Поэтому, констатировал президент, кроме России гарантии безопасности должны предложить другие лидеры.

К теме – Встреча Владимира Зеленского с иностранными СМИ 12 марта: смотрите видео