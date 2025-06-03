Из 6000 тел военных, которые Россия готова передать, опознаны лишь 15%, – Зеленский

Во время переговоров в Стамбуле 2 июня российская сторона выразила готовность передать Украине 6 тысяч тел защитников. Однако только 15% из них опознаны.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

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Зеленский об обмене телами погибших военных

Как рассказал президент, россияне заявили, что готовы передать 6000 тысяч тел наших погибших воинов. Зеленский отметил, что украинская сторона согласилась передать столько же тел вражеских бойцов.

В то же время глава государства подчеркнул, что этот вопрос необходимо тщательно изучить. Президент сказал об этом министру обороны Рустему Умерову.

Потому что, как нам стало известно, опознанных из этих 6000 – 15%. Это очень важно все проверить. Всех наших надо забрать обязательно. Но у нас уже был один раз момент, когда они передавали тела и там передавали и своих также российских убитых солдат,

– заявил Владимир Зеленский.

Президент добавил, что сначала российские захватчики не забирали с поля боя своих военных, а потом будто бы делали это.

"Обмен телами важен. Наша сторона будет на это смотреть и будет обменивать", – подчеркнул украинский лидер.

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