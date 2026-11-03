"Путь к встрече лидеров": Зеленский поделился ожиданиями от переговоров в Абу-Даби

Украина, Россия и США готовят мирные переговоры на уровне делегаций в Абу-Даби для обсуждения ключевых вопросов безопасности. Переговоры команд могут открыть путь к встрече на уровне лидеров стран.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Зеленский о формате переговоров

Диалог на уровне делегаций, по словам Зеленского, призван создать основу для встречи на уровне лидеров государств.

Мы рассчитываем, что работа в таком формате (на уровне команд – 24 Канал) и другие наши дипломатические усилия откроют путь к трехстороннему формату на уровне лидеров. Именно такой формат, на уровне лидеров, может решить ключевые вопросы для достижения долгосрочного мира и гарантированной безопасности,

– подчеркнул Зеленский.

Украинская сторона совместно с Германией и другими партнерами согласовывает вопросы в ходе переговоров, формируя общую позицию по прекращению российской агрессии.

Европа участвует в этом процессе, это обязательно, и в процессе достижения мира. И мы делаем все, чтобы у нас был общий европейский взгляд на все вызовы в сфере безопасности, на то, как и чем должна закончиться эта война. Мир должен быть достойным, и тогда он сможет стать прочным,

– подытожил Зеленский.

Каковы ожидания от переговоров в ОАЭ?

Глава государства также сообщил, что американская сторона уже дала понять о намерении обсудить гарантии безопасности для Украины – пакет мер по восстановлению государства. В настоящее время продолжается согласование списка тем, которые украинская делегация намерена рассмотреть в ходе консультаций в Абу-Даби.

Среди ключевых вопросов повестки дня Киев выделяет энергетику, судоходство и обмен пленными.

Для нас это приоритетные вопросы – энергетика, то есть прекращение огня с обеих сторон. Зерно – разблокирование Черного моря. Третий аспект – люди. В каком формате мы можем расширить обмен и сделать его более интенсивным. А также – подготовка встречи на уровне лидеров в трехстороннем формате – с участием Европы,

– отметил Зеленский.

Напомним, очередной раунд трехсторонних переговоров на уровне рабочих групп запланирован на 10–11 ноября в Абу-Даби. Этому будет предшествовать встреча команд Украины, США, Евросоюза и НАТО в Брюсселе для согласования гарантий безопасности и послевоенного восстановления Украины.