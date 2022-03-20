Переговоры идут каждый день: разговор делегаций Украины и России запланирован на понедельник

Переговоры между украинской и российской делегациями проходят каждый день на уровне экспертных групп. Следующий разговор планируют провести в понедельник, 21 марта.

Об этом журналистам сообщил член делегации Украины и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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По его словам, переговоры продолжаются каждій день, и сегодня, 20 марта, тоже, но "на уровне экспертных групп".

Источники "УП" заявляют, что онлайн-встреча официальных делегаций Украины и России планируется на 21 марта.

Михаил Подоляк ранее рассказывал, что украинская делегация постоянно ведет переговоры в видеоформате по специальному закрытому каналу. Это сделали, чтобы не тратить время на перелеты.

Добавим, что позиции стран пока разные. Но Россия на переговорах уже ведет себя не ультимативно. Между тем, Украина не уступит никаких своих позиций.

Швейцария готова выступить посредником между Украиной и Россией. Она предлагает в городе Берн принять делегации для переговоров. Соответствующее заявление сделал президент швейцарского государства Игнацио Кассис 19 марта.

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