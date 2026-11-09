От энергетического перемирия до гарантий безопасности: что могут обсудить на переговорах в Абу-Даби

Дипломатические контакты по урегулированию войны вступают в новую фазу с обновленной повесткой дня. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог и партнер коммуникационного агентства GoodPolitics Максим Джигун, анализируя изменение уровня представительства и смещение фокуса диалога.

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Новая логика переговоров и вопросов безопасности

По словам специалиста, если раньше обсуждения заходили в тупик из-за принципиальных разногласий или ограничивались гуманитарными темами, такими как обмены, то теперь стороны смещают внимание на послевоенную архитектуру. В частности, речь идет о более широких рамках договоренностей по безопасности, где существенное значение будет иметь позиция международных партнеров.

Сейчас речь идет в большей степени о ситуации после войны, о распределении различных гарантий безопасности, в том числе для России. Мы знаем, что Зеленский сам говорил о том, что это может быть частью обсуждений о роли Европы в обеспечении этого мира, о возможном возвращении России на энергетические рынки– отметил гость.

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Аналитик отметил, что такие уступки вызывают серьезные опасения, однако американская сторона продолжает рассматривать параллельные направления для переговоров.

Вопрос отката НАТО и пределы компромиссов

Отдельным и наиболее токсичным пунктом в закрытых обсуждениях остаются максималистские претензии Кремля в отношении Североатлантического альянса. Россия периодически пытается возродить свои ультиматумы конца 2021 года о так называемом откате НАТО к границам 1997 года, что предполагало бы фактическое сворачивание оборонной инфраструктуры блока в странах Восточной Европы и отказ от политики открытых дверей.

Впрочем, для западных союзников такой сценарий абсолютно неприемлем, поскольку подрывает фундаментальные основы коллективной безопасности. Вместо этого дипломатический трек может затрагивать другие компромиссные конфигурации: взаимные ограничения на размещение ракет малой и средней дальности, прозрачность военных учений или альтернативные многосторонние гарантии безопасности без формального вступления Украины в Альянс на первом этапе.

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Локальное энергетическое перемирие может стать актуальным

Особое внимание в ходе переговорного процесса может быть уделено энергетическому сектору. Россия сталкивается с нарастающими вызовами в восстановлении своей инфраструктуры, что делает тему временных договоренностей актуальной именно для нее.

И в нынешних условиях мне кажется, что это имеет все больше смысла для России, которая не только не восстанавливает полноценную инфраструктуру и не вкладывает средства, но и обязывает сами предприятия, ставшие дефицитными, заниматься своей безопасностью и восстановлением своей инфраструктуры– отметил Джигун.

В то же время он добавил, что удары по вражеским НПЗ становятся все более ощутимыми, что заставляет Кремль учитывать реальные угрозы в экономической сфере и искать выход на менее спорные темы.

Что известно о переговорном процессе?

Ранее сообщалось, что делегация Украины отправилась на трехстороннюю встречу для согласования позиций. Тем временем международные партнеры активно прорабатывали гарантии безопасности по итогам переговоров в Брюсселе. Накануне важных контактов президент Украины также обозначил приоритеты встречи, сделав акцент на нерушимости национальных интересов государства.