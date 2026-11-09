Від енергетичного перемир'я до гарантій безпеки: що можуть обговорити на переговорах в Абу-Дабі

Дипломатичні контакти довкола врегулювання війни входять у нову фазу з оновленим порядком денним. Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог і партнер комунікаційної агенції GoodPolitics Максим Джигун, аналізуючи зміну рівня представництва та зміщення фокуса діалогу.

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Нова логіка переговорів і безпекових питань

За словами фахівця, якщо раніше обговорення заходили в глухий кут через принципові розбіжності або обмежувалися гуманітарними темами на кшталт обмінів, то тепер сторони зміщують увагу на поствоєнну архітектуру. Зокрема, йдеться про ширші межі безпекових домовленостей, де суттєву вагу матиме позиція міжнародних партнерів.

Зараз більше мова йде про ситуацію поствоєнну, про розподіл безпекових різних гарантій, в тому числі для Росії. Ми знаємо, що Зеленський сам казав про те, що це може бути частиною обговорень про роль Європи в забезпеченні цього миру, про можливе повернення Росії на енергетичні ринки– зауважив гість.

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Аналітик зауважив, що такі поступки викликають серйозні застереження, проте американська сторона продовжує розглядати паралельні напрямки для розмов.

Питання відкату НАТО та межі компромісів

Окремим і найбільш токсичним пунктом у непублічних обговореннях залишаються максималістські претензії Кремля щодо Північноатлантичного альянсу. Росія періодично намагається реанімувати свої ультиматуми кінця 2021 року про так званий відкат НАТО до меж 1997 року, що передбачало б фактичне згортання оборонної інфраструктури блоку в країнах Східної Європи та відмову від політики відкритих дверей.

Утім, для західних союзників такий сценарій є абсолютно неприйнятним, оскільки підриває фундаментальні засади колективної безпеки. Натомість дипломатичний трек може торкатися інших компромісних конфігурацій: взаємних обмежень на розміщення ракет малої та середньої дальності, прозорості військових навчань чи альтернативних багатосторонніх гарантій безпеки поза формальним вступом України до Альянсу на першому етапі.

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Локальне енергетичне перемир'я може стати актуальним

Окрему увагу під час переговорного процесу можуть приділити енергетичному сектору. Росія стикається з наростальними викликами у відновленні своєї інфраструктури, що робить тему тимчасових домовленостей актуальною саме для неї.

І в нинішніх умовах мені здається, що це має все більше сенсу для Росії, яка не тільки не відновлює повноцінну інфраструктуру і не вкладає кошти, але і зобов'язує самі бізнеси, які стали дефіцитними, займатися своєю безпекою і відновленням своєї інфраструктури– зазначив Джигун.

Водночас він додав, що удари по ворожих НПЗ стають дедалі відчутнішими, що змушує Кремль зважати на реальні загрози в економічній сфері та шукати вихід на менш суперечливі теми.

Що відомо про переговорний процес?

Раніше повідомлялося, що делегація України вирушила на тристоронню зустріч для узгодження позицій. Тим часом міжнародні партнери активно опрацьовували гарантії безпеки за підсумками переговорів у Брюсселі. Напередодні важливих контактів президент України також окреслив пріоритети зустрічі, акцентуючи на непорушності національних інтересів держави.