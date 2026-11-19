Экс-посол Украины в США Валерий Чалый объяснил, чем Путин мог заплатить за встречу с Трампом и Си Цзиньпином, почему переговоры навряд ли завершат войну и как принудительная мобилизация украинцев на оккупированных территориях может усилить угрозу для Европы.

В преддверии запланированных переговоров лидеров США, Китая и России Кремль пытается вернуть Владимира Путина в круг государственных руководителей, определяющих будущее мировой безопасности. Однако каждая из сторон имеет свои интересы, а российский диктатор подходит к встрече в условиях новых военных потерь и ослабления своих позиций.

Дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, чего ожидают от переговоров Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин и почему решение о завершении войны в Украине вряд ли будет принято на этой встрече. Он также рассказал о возможной цене участия Кремля в переговорах, угрозе военного конфликта вокруг Тайваня, новых российских ультиматумах НАТО и опасности промедления западных партнеров с поддержкой Украины.

Китай стремится показать свой вес, а Путин – выйти из изоляции

Чего хочет добиться каждый из трех лидеров на встрече в Китае? И могут ли эти переговоры повлиять на войну в Украине?

Интересы каждого из участников уже сформированы. Если коротко, то главный интерес хозяина встречи Си Цзиньпина – продемонстрировать, что именно в Китае сегодня могут обсуждаться крупные геополитические проекты, будущий мировой порядок и то, как мир будет жить дальше. Для него этого будет достаточно, ведь сам факт проведения таких переговоров на китайской территории будет подчеркивать международную роль Пекина.

Кроме того, Китай хочет продемонстрировать свои экономические достижения во время форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества – АТЭС. Сам формат таких встреч привычный, но в этот раз он проходит в Шэньчжэне. Это город, где китайцы стремились создать крупный технологический центр и экономическую альтернативу Гонконгу, хотя полностью реализовать первоначальные планы не удалось. В то же время там много объектов, которые можно показать международным гостям, в частности каскады тоннелей и мостов.

Думаю, Путину будет неприятно смотреть на новые мосты, если он их увидит. Но это уже другой вопрос. Главное, что Китай не намерен делать украинскую тему центральной на этом форуме. Пекин сейчас не хочет обсуждать Украину, и это не входит в его основную повестку дня.

Что касается Дональда Трампа, он серьезно потерял в своем личном реноме после промежуточных выборов в США. Речь идет не только о снижении доверия американцев. Трамп настолько связывал политические процессы и результаты выборов с собой, что неудачу республиканцев теперь воспринимают, прежде всего, как его личное фиаско.

Поэтому американскому президенту очень нужен успех. Он пытается найти сферу, в которой еще может продемонстрировать результат, пока продолжает работать предыдущий состав Конгресса, полномочия которого завершатся 3 января. Уже сейчас Трамп не может чувствовать себя настолько свободно, как раньше, в частности, в вопросах войны в Иране.

Но он может выступать с новыми инициативами по ядерному оружию, искусственному интеллекту и другим направлениям, в которых Соединенные Штаты сохраняют ведущие позиции. И такая международная площадка может помочь ему улучшить свой политический имидж. По Украине Трамп готов разговаривать, однако я сомневаюсь, что удастся добиться конкретного результата при нынешней позиции Китая.

Что касается российского руководства, то следует признать: дипломатические усилия Кремля дали определенный результат. Насколько я понимаю, россияне добились проведения трехсторонней встречи. И сам факт того, что Путин будет сидеть за столом с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, для него уже является важным достижением.

Эта картинка – не знаю, увидим, по какой цене он ее купил – что втроем они будут сидеть вместе. Это не будет, конечно, "Ялта-2", как хотели россияне. Хотя они будут продавать внутри своего информационного пространства именно картинку участия России в новом разделе мира,

– объяснил Чалый.

Эту картинку постараются распространять не только внутри России. Через англоязычные пропагандистские каналы, в частности Russia Today и Sputnik, соответствующие сообщения будут поступать и в американское информационное пространство. Это также может влиять на восприятие Трампа.

Но для Путина сейчас главное показать, что он не находится в международной изоляции. Большего, по-моему, он там не достигнет. Насколько я знаю, российская сторона также получила возможность провести отдельный рабочий завтрак с Си Цзиньпином. Это еще одна протокольная мера, которую в России представят как чрезвычайно большой успех.

На самом же деле позиция Пекина по отношению к Москве давно определена. Китай использует Россию для достижения своих целей, и Путин вряд ли сможет изменить этот подход. Поэтому опасения, что Украину сделают своеобразным блюдом на столе, за которым другие государства будут договариваться о судьбе, я считаю преувеличенными.

Не будут там решаться результаты европейской войны. Это время еще не пришло. И не с президентом Трампом, который сейчас ослаблен, не с Путиным, который также терпит в последнее время серьезные, неожиданные для него потери,

– подчеркнул дипломат.

Мы видим очень символические для Кремля проблемы, в частности, с Керченским мостом, который россияне называют Крымским. Есть трудности и на суше. Поэтому ситуация уже не такая, как ее представляли несколько месяцев назад, когда готовили эти переговоры.

То, на что рассчитывали лидеры Китая, США и России, в полной мере уже не удастся реализовать. В то же время наибольшую выгоду от проведения этих встреч, по моему мнению, получит только один участник.

В общем, получилась такая картина, что то, к чему готовились еще несколько месяцев назад, уже не получится ни у лидеров Китая, ни Америки, ни России. Но бенефициаром этого всего будет только один – Си Цзиньпин,

– заметил Чалый.

Китайский лидер в любом случае сможет продемонстрировать, что Пекин стал местом встречи руководителей великих государств. Для него это уже значительный политический результат независимо от того, договорятся ли стороны о чем-то конкретном.

США и Китай могут обсудить опасные возможности искусственного интеллекта

Выходит, что большинство результатов этой встречи будут иметь прежде всего имиджевое значение?

Конкретика тоже будет. Например, могут обсуждаться тарифы, ведь это, прежде всего, экономический саммит. Сам форум АТЭС создавался для решения проблем торговли и экономического сотрудничества в Тихоокеанском регионе. И важно не забывать, что там будут не только Китай, США и Россия.

В саммите принимают участие представители Канады, Австралии, Перу и других экономик региона. Это естественная площадка для стран, имеющих выход в Тихий океан и связанных общими экономическими интересами. Но наше внимание сейчас вполне ясно сосредоточено на возможной китайско-американо-российской встрече. Хотя я до сих пор не понимаю, почему Трамп и Си Цзиньпин предоставили Путину этот подарок – возможность быть рядом с ними.

По-моему, это ошибка. Но вернемся к экономическим вопросам. Здесь важна особенность: АТЭС – это форум экономик, а не только государств. Именно поэтому отдельно представлены Китайская Народная Республика, Гонконг и Тайбэй. В общей сложности речь идет о 21 экономике.

И здесь есть интересный момент. Пекин считает, что Тайвань должен быть под его контролем, но в то же время представители Тайбэя принимают участие в форуме как отдельная экономика. Это показывает, насколько сложными могут быть экономические и политические отношения даже между сторонами, имеющими принципиальные противоречия.

Трамп и Си Цзиньпин могут обсудить торговые тарифы, а также контроль за развитием искусственного интеллекта. В этом случае подходы Вашингтона, Пекина и крупных американских технологических компаний существенно отличаются.

Я напомню одно заявление Дональда Трампа, которое многие восприняли как шутку. По-моему, это было во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Он предложил использовать термин "суперинтеллект" вместо привычного понятия искусственного интеллекта или его продвинутых моделей. При этом даже разделил тех, кто будет соглашаться с таким названием, на друзей и врагов.

Но за этой историей стоит серьезный вопрос. Китайцы различают несколько уровней развития искусственного интеллекта. Один из них – системы, которые могут приближаться по своим возможностям к человеческому мышлению и самостоятельному принятию решений. Другой – более простые инструменты, которыми люди уже пользуются для выполнения повседневных задач. Хотя и среди них появляются самоуправляемые модели, способные самостоятельно формировать свои задачи.

Американцы стремятся снять ограничения, которые могут мешать развитию этих технологий, и сохранить свое лидерство. Поэтому Трамп, по моему мнению, готов разрешать их дальнейшее развитие даже тогда, когда возникают серьезные оговорки о возможных последствиях. О таких угрозах, в частности, говорит Илон Маск.

Важнейшая тема, которую США и Китай могли бы обсудить, – использование искусственного интеллекта в системах вооружения. Речь идет не только о стратегическом ядерном оружии, но и о вооружении прямо на поле боя. У нас до сих пор нет международных правил, которые бы четко определяли пределы такого применения.

Дискуссии продолжаются уже не первый год, в частности, в Париже. Но даже базовые принципы совсем не согласованы. Стороны приблизились к пониманию того, что окончательное решение о применении оружия должен принимать человек, однако и соответствующих договоренностей до сих пор не подписали.

Представьте себе, если сейчас Китай с Америкой не достигнут хотя бы минимальной договоренности о применении, то через несколько лет на поле боя уже будет руководить искусственный интеллект по своему усмотрению. И это ситуация, в которой мы еще никогда не были, в частности, в понимании выбора целей,

– предупредил Чалый.

К примеру, представьте, что запускают 100 либо 200 беспилотников в город, а дальше они самостоятельно, под управлением искусственного интеллекта, определяют, какие конкретно объекты атаковать. Сегодня уже есть системы целеуказания и определенные параметры выбора целей. Но речь идет о возможности, когда система будет принимать решение самостоятельно, в частности, ориентируясь на внешние признаки людей, тип лица или другие характеристики.

Это совершенно новый уровень опасности. Поэтому хотя бы минимальные договоренности по использованию искусственного интеллекта в военной сфере были бы важным результатом переговоров. Но я не думаю, что стороны пойдут гораздо дальше.

Миру также необходима серьезная дискуссия по поводу нераспространения ядерного оружия и ограничения стратегических вооружений. Это важно и для Украины, которая не участвует в этом форуме. Ведь система международных договоров в этой сфере фактически перестала работать в прежнем виде.

Большого договора типа СНВ-3 уже нет. Остаются ограничения относительно испытаний в воздухе, море и космосе, но полноценной системы контроля за стратегическими вооружениями пока нет. Поэтому ожидания от встречи трех лидеров, на мой взгляд, значительно завышены.

Китай заявлял о готовности обсуждать ядерное разоружение, если США и Россия поначалу сократят свои арсеналы. Возможны ли такие договоренности?

Я именно поэтому говорю, что количественного сокращения сейчас не будет. Это древняя история. Соединенные Штаты хотели бы привлечь Китай к соответствующим договоренностям, но китайский ядерный потенциал пока значительно меньше американского и российского.

Если исходить из оценок, которые мы обсуждаем, Китай имеет около 800 боеголовок. В России и США их в разы больше. И Пекин, конечно, не будет соглашаться на ограничения, не учитывающие эту разницу. Китайцы могут продолжать производить примерно 150 – 200 боеголовок в год, чтобы постепенно приближаться к потенциалу двух других государств.

Я думаю, что они будут говорить об искусственном интеллекте в применении ядерных вооружений, возможно, о каких-то других параметрах. Но не о количественных ограничениях на сегодня,

– объяснил дипломат.

Поэтому я не ожидаю от этой встречи полноценного соглашения по сокращению ядерных арсеналов. Некоторые вопросы безопасности будут обсуждаться, но позиции сторон пока слишком разные, чтобы рассчитывать на значительный прорыв.

Китай может попытаться установить контроль над Тайванем без большой войны

Путин не достиг своих целей в войне против Украины, а Трамп столкнулся с проблемами в Иране. Может ли Си Цзиньпин допустить подобную ошибку, если решит атаковать Тайвань?

Это известная тема, и мы ее уже неоднократно обсуждали. Два великих государства продемонстрировали, что даже значительное военное превосходство не гарантирует достижение политических целей. Соединенные Штаты на Ближнем Востоке применили почти все виды современных вооружений, кроме ядерных, но не получили того результата, на который рассчитывали.

Россия также не достигла своих первоначальных целей в Украине. Хотя нужно помнить и о нашей ситуации в 2022 году: тогда у Украины фактически не было достаточного военного потенциала, чтобы уравновесить широкомасштабную российскую атаку. Однако российский план все равно провалился.

Теперь остался Китай. И я был бы очень удивлен, если бы Пекин решил повторить путь других великих держав и начать масштабную военную авантюру против Тайваня.

Конечно, напряженность между Пекином и Тайбэем остается. Есть также противоречия в отношении Южно-Китайского моря, контроля над проливами и другими территориями. Но мне кажется, что у Китая есть возможность усилить свое влияние на Тайвань без применения масштабной военной силы.

Уже появляются сигналы, что Гоминдан – партия, сыгравшая ключевую роль в создании Китайской Республики на Тайване – ищет возможности компромисса. На мой взгляд, тайваньские политики также внимательно наблюдают за российской войной против Украины и видят, какими могут быть последствия большого военного конфликта.

Мы обсуждали этот вопрос в нашем центре во время геополитических диалогов, в частности, с Павлом Ступканским, который имеет значительный дипломатический опыт работы в азиатском регионе и в свое время возглавлял украинское посольство в Китае. И я соглашаюсь с выводом, что китайцы действуют не так, как россияне.

Они хотят иметь контроль, а не уничтожать все, когда заходят на территорию. Поэтому им не нужно просто уничтожить Тайвань, Тайбэй из-за каких-либо исторических эмоций. Это не Путин с его совершенно больными представлениями о современном развитии мира,

– объяснил Чалый.

Мое сегодняшнее предсказание состоит в том, что большого военного столкновения вокруг Тайваня не будет. Хотя Китай готовит свои военно-морские силы даже к возможному противостоянию с Соединенными Штатами, имеющими определенные обязательства перед Тайванем.

В то же время я очень надеюсь, что в 2028 году европейское противостояние с Россией завершится успешно для Украины. Тогда Китай не будет иметь примера, который мог бы убедить его, что масштабная военная авантюра дает желаемый результат. Я надеюсь на историческую мудрость китайского руководства.

Может ли Китай действовать по принципам Сунь-цзы, используя экономические и политические инструменты вместо военного покорения Тайваня?

Сунь-цзы – это прекрасно. Но если упоминать его принципы, то следует обратить внимание и на опыт самой Украины. В 2022 году мы, сами того не осознавая, фактически использовали один из принципов, когда врагу демонстрируют слабость и таким образом привлекают его на свою территорию.

Россияне действительно заходили в Украину, не понимая нашу реальную силу. И это стало одной из причин того, почему они приступили к широкомасштабному вторжению, рассчитывая на быстрый результат. Но я не считаю, что нам стоило демонстрировать слабость.

Военные трактаты Сунь-цзы, Клаузевица и других мыслителей следует читать внимательно и применять творчески. Иногда целесообразно показывать свою слабость, но в других ситуациях ее, наоборот, необходимо скрывать. В 2022 году Украина, на мой взгляд, должна была демонстрировать силу, а не создавать впечатление слабой позиции.

Мы не были так слабы, как казалось Путину. И я считаю, что в 2022 году мы, наоборот, должны были показать силу, не показывать россиянам слабость. Поэтому Путин зашел на нашу территорию. Он увидел слабую позицию,

– отметил дипломат.

Китай также может оказаться в подобной ловушке, если решит, что военным способом достичь результата будет быстрее и легче, чем путем постепенного экономического и политического влияния. Пока Пекин действует путем экономической экспансии, политического давления и таких программ, как "Пояс и путь". Но будущие решения китайского руководства будут в значительной степени зависеть и от исхода войны в Европе.

Мы помним, как Путин перед широкомасштабным вторжением ездил в Пекин и пытался заручиться благоприятной позицией Китая. Никто из нас не присутствовал на тех переговорах, но есть предположение, что он уверял китайское руководство в скором завершении своей так называемой специальной операции.

Теперь китайцы видят, что война длится годами. И я не думаю, что они захотят получить подобную ситуацию вокруг Тайваня. Поэтому, скорее всего, они будут использовать комбинацию экономических, политических и других инструментов влияния.

Однако нельзя забывать о грядущих политических переменах. Никто сейчас не знает, с какими результатами Соединенные Штаты подойдут к президентским выборам в 2028 году. Изменится политический ландшафт Европы, в частности, во Франции, где ожидаются важные выборы.

В Германии также есть серьезные вызовы со стороны правых политических сил. Я не исключаю досрочных выборов, хотя ожидаю, что страна все же пройдет этот период и проведет очередные выборы в 2029 году. Поэтому окончательно оценивать будущий баланс сил нужно будет поближе к этим событиям.

Мы уже видели, насколько непредсказуемы могут быть решения великих государств. К примеру, Соединенные Штаты заявляли об уходе от активного вмешательства за пределами Западного полушария. В этом контексте понятны были приоритеты в отношении Венесуэлы, Кубы и Китая. Но затем администрация Трампа активно вовлеклась в события на Ближнем Востоке, что противоречило предыдущим заявленным подходам.

Что будет в 2028 году, какие силы, какой баланс сил будет, я не знаю. Но точно знаю, что Украина будет сильнее, чем сегодня, а Россия – слабее,

– подчеркнул Чалый.

Поэтому сейчас важно не делать окончательных выводов о возможном военном конфликте вокруг Тайваня. Многое будет зависеть от результатов войны против Украины, изменений в США и Европе и того, насколько Китай сочтет эффективными свои нынешние инструменты влияния.

Россия могла пообещать одни и те же ресурсы США и Китаю

Вы сказали, что мы увидим, какую цену Путин заплатил за возможность участвовать в трехсторонней встрече. Есть ли предположение, что именно он мог предложить?

Здесь не только предположение. Россияне уже нарисовали огромное количество контрактов и предложений по доступу Китая к своим полезным ископаемым. Они сами говорили о суммах, эквивалентных триллионам долларов. Но у них возникла одна проблема: подобные предложения россияне сделали также Вашингтону и лично Дональду Трампу.

Насколько я видел из утечек информации накануне встречи в Шэньчжэне, китайская сторона была этим не удовлетворена. Россиянам фактически предложили определиться, какие именно ресурсы и возможности обещают Пекину, а какие – Вашингтону.

И сейчас китайцы обиделись, потому что перед Шэньчжэнем, насколько я видел из утечек информации, они просто сказали: "Вы как-то определитесь, Москва, что вы туда отдаете, а что отдаете нам". Уже получилось, что некоторые вещи фигурируют и там, и там,

– рассказал дипломат.

Американцы и китайцы также обмениваются информацией. Поэтому непоследовательность Москвы вряд ли осталась незамеченной. Россия фактически оказалась в ситуации, когда обещает разным сторонам одно и то же, хотя нам давно понятно, что доверять таким российским обещаниям не стоит.

Я все же думаю, что мы увидим, чем именно Путин заплатил за возможность участвовать в этих переговорах. Но не исключаю и другого варианта: слабый Путин может быть ситуативно выгоден и Трампу, и Си Цзиньпину.

Возможно, ситуативно так получилось, что такой слабый Путин и его участие – инструмент для двоих: и Дональда Трампа, и Си Цзиньпина. Мы это увидим даже во время самого форума и сделаем выводы,

– предположил Чалый.

Китайцы умеют организовывать такие мероприятия и использовать протокольные детали. Поэтому у меня нет полной уверенности, что все произойдет именно так, как хочет Кремль. Россияне мечтают воспроизвести образ Ялтинской конференции после Второй мировой войны – три кресла, три лидера, якобы определяющих будущий мировой порядок.

Но я сомневаюсь, что Путину разрешат получить именно такой символический результат. Мое предсказание состоит в том, что китайская сторона организует встречу так, чтобы формально выполнить обещания российскому диктатору, но в то же время не создать никакого сходства с исторической Ялтой.

Поэтому даже если Путин получит желаемую совместную фотографию или отдельные протокольные мероприятия, это еще не означает, что его допустили к реальному определению будущего мира.

Кремль пытается разделить страны НАТО

Появилась информация, что Россия хочет заключить отдельные пакты о ненападении с некоторыми странами НАТО. Это попытка расколоть Альянс по принципу "разделяй и властвуй"?

Да, все очень просто. Вы правильно сказали: цель состоит в том, чтобы разделить НАТО. И ничего нового в этом нет. Это обычная российская политика последних лет и даже десятилетий. Я не вижу будущего в подобных инициативах.

К тому же, существуют принципы международного права, которые не нужно постоянно дублировать новыми соглашениями. Да, сегодня часто говорят, что международное право развалено, а правила не действуют. И для таких оценок есть основания. Но Россия сама использует Устав ООН для собственных интересов, равно как это делают США и Китай.

Поэтому Украина также должна апеллировать к Уставу ООН и другим международным документам. Запрет агрессии и захват территорий других государств уже закреплен международным правом. Для этого не нужно подписывать какие-либо дополнительные пакты с государством, которое само нарушает эти принципы.

Это просто попытка разделить НАТО. Здесь больше ничего нет. Агрессор есть агрессор, и никто с ним сейчас ничего такого подписывать не будет,

– убежден Чалый.

Россия пробует представить себя инициатором мирных действий и гарантом безопасности, хотя сама подрывает главные принципы международных отношений. Я не думаю, что европейцы согласятся на такие искусственные конструкции, которые будут только создавать видимость мирных инициатив.

Путин возвращается к ультиматуму 2021 года

Россия вновь выдвигает требования по отступлению НАТО к позициям 1997 года и ограничению военного присутствия Альянса. Возвращается ли Путин к ультиматуму 2021 года, понимая, что Запад не выполнит эти условия?

Поначалу я хотел бы уточнить хронологию. В Женеве в 2021 году обсуждались другие вопросы. По моему мнению, тогда фактически удалось отсрочить российское вторжение, но американцы ошибочно пошли на определенные уступки, в частности, по газопроводу "Северный поток" и другим вопросам.

Путин воспринял эти уступки как проявление слабости и решил двигаться дальше. А уже 17 декабря 2021 года Россия направила в Вашингтон и Брюссель документы, которые фактически были ультиматумом в форме проектов договоров о безопасности.

В этом случае важно правильно понимать российские требования. Часто говорят, что Москва требовала, чтобы государства, вступившие в НАТО после 1997 года, вышли из Альянса. Но речь шла прежде всего об отводе американского военного присутствия и техники из этих стран.

Например, Россия поднимала вопросы систем Aegis, противоракетной обороны в Румынии и Польше и других военных объектов. Если перенести эти требования на сложившуюся ситуацию, они касались бы также военного присутствия Бундесвера в Литве, итальянских самолетов в Эстонии и других сил союзников.

То есть, в 2021 году это действительно был жесткий ультиматум. В то же время существовали вопросы, по которым стороны могли вести дискуссию, в частности, о ракетах средней дальности и системах двойного назначения.

Американцы объясняли, что некоторые элементы их противоракетной обороны направлены против угроз со стороны Ирана. Россияне же заявляли, что эти системы могут иметь двойное предназначение. При этом сама Россия развивала собственные ракетные комплексы, увеличивала возможности "Искандеров" и скрывала другие разработки, в том числе ту, которую мы теперь знаем как "Орешник".

Поэтому некоторые вопросы для дипломатических обсуждений действительно оставались. Но Россия решила представить их в ультимативной форме, и эти требования были отвергнуты.

У меня вопрос: почему ультиматум был направлен в Брюссель и Вашингтон, а война началась против Украины? Это базовый вопрос, на который наши сегодняшние партнеры должны дать ответ,

– подчеркнул дипломат.

Мы понимаем, почему Путин избрал Украину. Он боится атаковать сильных, поэтому в тот момент решил напасть на страну, которую считал более слабой. Но почему он сейчас снова возвращается к старым требованиям по НАТО?

Я думаю, что Путин испытывает слабость Дональда Трампа после выборов в США, а также политическую неопределенность в европейских странах, где ожидаются избирательные кампании. Он пытается воспользоваться этими обстоятельствами и возобновить дискуссию о вопросах, когда-то выдвигавшихся в форме ультиматума.

В то же время Кремль стремится перевести внимание с войны против Украины на более широкие проблемы европейской безопасности. Ведь если оценивать войну с точки зрения начальных целей России, то Путин их не достиг. И теперь ему выгоднее говорить о новых переговорах, будущей архитектуре безопасности и возможных договоренностях с мировыми лидерами.

Но для Украины здесь тоже есть важный момент. Нам следует правильно определять характер нынешней войны. Я, например, считаю, что она уже давно вышла за рамки двустороннего российско-украинского противостояния.

Я считаю, что война уже не русско-украинская. Российско-украинская война закончилась в 2023 году. Война европейская. На стороне России союзники – Северная Корея, Иран, Белоруссия. По меньшей мере три страны, так или иначе уже участвующие в войне на стороне России,

– объяснил Чалый.

Есть также государства, политически поддерживающие Москву. Поэтому Европа не может делать вид, что это только проблема Украины. Если ультиматум России был адресован Вашингтону и Брюсселю, именно они должны продемонстрировать сильную позицию по повторению этих требований и продолжению российской агрессии.

Я считаю, что украинская дипломатия должна использовать возвращение Кремля к старым ультиматумам, чтобы окончательно показать их бесперспективность. Сильный ответ США и Европы может разрушить эти планы Путина.

Но чем дольше будет продолжаться война в Европе, тем выше по уровню должен быть формат переговоров о ее завершении. В конце концов, может возникнуть потребность в крупном международном форуме с участием Украины, России, Европейского Союза, США и Китая. Это уже будет не просто обсуждение прекращения боевых действий, а вопрос переформатирования мировой системы безопасности.

Россия напала, потому что восприняла Украину как слабое государство

Но не был ли ультиматум 2021 только поводом? Путин ведь, вероятно, в любом случае планировал полномасштабное вторжение в Украину.

Я не совсем согласен с таким объяснением. Конечно, эта версия имеет право на существование, но для реализации уже подготовленного плана вторжения Путину не нужно было привязываться к ответу Запада на ультиматум. Тем более, что Россия выдвигала требования по нерасширению НАТО, но впоследствии Финляндия и Швеция все равно вступили в Альянс.

На мой взгляд, решение о подготовке нападения на Украину было принято еще до переговоров в Женеве. Я исследовал этот вопрос, в частности, работал с источниками в Соединенных Штатах, поэтому могу сказать, что Россия уже тогда готовилась к широкомасштабному вторжению.

Джо Байден пытался избежать такого развития событий, хотя на тот момент Россия еще не сосредоточила достаточно сил для нападения. Но военные учения и другие подготовительные мероприятия уже проводились в 2021 году. Путин фактически начал реализовывать свой план задолго до февраля 2022 года.

Поэтому я согласен с тем, что он уже готовился атаковать Украину. Но причина заключалась не в отсутствии ответа на ультиматум, а в том, как он оценивал состояние нашего государства.

Он почувствовал слабость. И во многом эта слабость была, что самое удивительное, мнимой. Мы не были так слабы, как ему казалось. И это парадоксальная вещь, что тогда все делалось для того, чтобы вроде бы избежать широкомасштабного вторжения,

– отметил Чалый.

В тот период многие решения воспринимались как компромиссы, которые должны помочь предотвратить войну. Речь шла о поиске гуманитарных договоренностей, вопросах пунктов пропуска, деэскалации и других мероприятиях. Но некоторые из этих решений, на мой взгляд, создавали для России дополнительные возможности.

Особенно серьезным заблуждением было снятие целых военных бригад с северного направления. Это практически открывало определенные окна возможностей для российского наступления. Были также завышены ожидания позиции белорусского военного руководства и разведки.

Нам говорили, что Беларусь не будет участвовать в нападении. Сам Александр Лукашенко уверял, что с белорусской территории могут двигаться разве что тракторы. Но эти обещания оказались ложными, и Россия использовала территорию Беларуси для вторжения.

Мы должны сделать выводы из этих событий, ведь, на мой взгляд, одну важную закономерность до сих пор недооценивают.

Как только россияне чувствуют слабость, они лезут дальше. Как только им дали отпор – останавливаются. Все! Там все очень просто,

– подчеркнул дипломат.

Почему этот принцип не всегда учитывается? Это уже почти философский вопрос. Кто-то продолжает надеяться, что сможет избежать того, через что Украине приходится проходить фактически своими силами.

Мы реализуем свое право на самооборону, закрепленное Уставом ООН. Но я уверен, что международные партнеры должны были пойти дальше и использовать механизмы коллективной самообороны, сформировав соответствующую коалицию. Примером такого международного реагирования может служить опыт Корейской войны.

Но этого не сделали. Я считаю, что это серьезная проблема выполнения положений Устава ООН. И когда Украина сегодня призывает другие страны вступать в защиту еще до того, как война распространится на их территории, мы говорим не только о собственных интересах.

Конечно, присутствие партнерских военных сил на украинской стороне усилило бы наши позиции. Но в то же время мы пытаемся объяснить, что раннее противодействие агрессору необходимо для безопасности всей Европы.

История уже показывала, что недооценка агрессии на начальных этапах позволяет нападающему становиться сильнее. Вспомните, как действовал Гитлер, захватывая ресурсы других государств. В начале у нацистской Германии не было всех необходимых ресурсов, в том числе нефти, алюминия и железной руды. Но постепенный захват территорий и возможностей других стран позволял ей усиливать свою армию и продолжать агрессию.

Сегодня также недооценивают один опасный процесс, который Путин прекрасно понимает. За последние годы Россия привлекла в свою оккупационную армию значительное количество украинцев с захваченных территорий.

По моим оценкам, речь идет уже о десятках тысяч людей. Это жители временно оккупированных территорий, в частности, молодые мужчины, которым в начале полномасштабного вторжения было примерно 15 лет. Теперь они достигли призывного возраста, и российские оккупационные власти мобилизуют их в свои войска.

Причем такие люди используются непосредственно на передовых позициях, тогда как российские подразделения могут оставаться позади. И этот процесс, по моим наблюдениям, только усиливается.

На оккупированных территориях работают более 120 пунктов набора в российские войска. Подобные структуры действуют не только на территории Донецкой и Луганской областей и Крыма, но и на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Еще так несколько лет – и там будет 50 – 60 тысяч украинцев, которые вместе с 30 тысячами белорусов будут под путинским руководством вместе с россиянами. И эта армада уже не только российская будет стоять под европейскими границами,

– предупредил Чалый.

Я не понимаю, почему западные партнеры продолжают медлить с сильными решениями. У них еще есть возможность не допустить такого развития событий, но время постепенно проходит. Если России позволят использовать ресурсы оккупированных территорий и принудительно привлекать их население в войска, опасность для всей Европы будет только расти.

Встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина: смотрите видео