Россия вчера рассчитывала на большой скандал, – Зеленеский о встрече в Лондоне
- Россия надеялась, что переговоры в Лондоне обернутся скандалом, но встреча была конструктивной, по словам Зеленского.
- Зеленский подчеркнул, что России не нравится союз вокруг Украины, ведь "в одиночестве" наше государство было бы более легкой целью.
Владимир Зеленский заявил, что Россия рассчитывала, что переговоры в Лондоне 23 апреля превратятся в большой скандал. Однако встреча с партнерами была конструктивной.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Зеленского и президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы в четверг, 24 апреля.
Читайте также Пришло время двигаться вперед, – Келлог назвал встречу с украинцами в Лондоне "положительной"
Зеленский высказался о встрече в Лондоне
23 апреля в Лондоне состоялась встреча, на которой присутствовали представители Украины, Великобритании, Франции, Германии, а также США.
Вчера был разговор. Он был не простой, но конструктивный. Он закончился не разногласиями, а желанием работать дальше... Россия рассчитала на большой скандал вчера, и даже некоторые эмоции звучали в медиапространстве,
– объяснил Владимир Зеленский.
По словам президента, России не нравится союз вокруг Украины. Все из-за того, что Украина "в одиночестве" была бы более легкой целью для страны-агрессора.
Хотя, скажу вам откровенно, за эти 3 года этой войны мы достаточно крепкие. Даже в первые дни войны, когда мы были почти-почти, мы смогли выстоять. Поверьте, сейчас мы гораздо сильнее. И все равно мы больше всех хотим окончания войны,
– подчеркнул Зеленский.
Напомним, сначала ожидалось, что переговоры в Лондоне пройдут на уровне министров иностранных дел Украины, США, Франции, Германии и Великобритании. На встрече должен был председательствовать министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.
Однако впоследствии в МИД Великобритании заявили, что переговоры на уровне министров отменены, вместо этого состоится встреча на уровне должностных лиц.