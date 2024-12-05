Это является также условием для начала переговоров с Россией. Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что страна-агрессор тем временем транслирует свои условия, которые абсолютно противоположны.

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Возможны ли переговоры между Россией и Украиной

Политтехнолог отметил, что принять Украину в НАТО является трудно. Украинское руководство всегда ставит перед Западом сложные задачи – поставки оружия, самолетов F-16, что требует сделать много технических и юридических моментов.

Для того, что Украину приняли в НАТО нужно разрешение 32 стран во многих аспектах. Однако ранее благодаря украинской дипломатии наша страна получила и вооружение, и истребители.

Теперь Владимир Зеленский отмечает, что принятие нашей страны в Альянс является украинской позицией на переговорах. Есть железный аргумент – все другие гарантии безопасности для Украины уже были, вот, Будапештский меморандум, эти гарантии мир не выполнил,

– подчеркнул Шейтельман.

Более того, наша страна имеет договоры о гарантии безопасности с более чем 20 странами. В таком договоре с США прописано, что Соединенные Штаты должны приблизить нашу страну к вступлению в Альянс. Все остальные касаются передачи оружия, авиации, поддержки Вооруженных Сил и другой военной помощи.

У нас есть уже все, на меньшее, чем на вступление в НАТО, мы не согласимся. Вот чего от нас хотят, когда говорят, чтобы мы вели переговоры с россиянами? Одно – перестать вести по ним огонь. Мы же говорим, что сделаем это, если станем членом Альянса,

– объяснил политтехнолог.

Европа, США и Украина сейчас в ожидании прихода к власти Дональда Трампа, который планирует провести переговоры Украины и России.

Обратите внимание! Нардеп, глава Постоянной делегации ВР Украины в ПА НАТО Егор Чернев высказал мнение, что вступление в НАТО во время войны невозможно, но важным шагом для Украины будет само приглашение в Альянс. Оно гарантирует будущее членство, которое может произойти после окончания войны, обычно процесс длится 4 – 5 лет.

Страна-агрессор уже не раз заявляла о своих условиях – отдача Крыма и полностью еще 4 украинских областей, отказ Украины по вступлению в НАТО и снятие санкций с России.

Украина же имеет свои требования – сохранение санкций против страны-агрессора и немедленное принятие нашей страны в Альянс.

Нашей позиции сложно противостоять. Даже введение войск НАТО является слабой позицией, ведь они могут хорошо зайти, а потом в один день выйти. Поэтому только членство,

– подчеркнул Шейтельман.

К слову, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что во время войны возможность членства в НАТО не представляется реалистичной. Однако при этом принципиальная позиция Киева относительно вступления Украины в Альянс остается неизменной.