Об этом 24 Каналу рассказал нардеп, председатель Постоянной делегации ВР Украины в ПА НАТО Егор Чернев, отметив, что Украине важно приглашение. Его наша страна может получить двумя путями.

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Что было бы самым большим достижением Украины в сотрудничестве с НАТО

По словам нардепа, сейчас для Украины важно именно приглашение в НАТО. Это не критическим шагом для Альянса, который бы он не мог сделать и который привел бы к эскалации.

Важно понимать, что приглашение – это не членство. Между этими двумя процессами могут быть годы. Членство может быть только после завершения войны.

Однако, чтобы снять этот вопрос с повестки дня в России, чтобы она не торговала и не шантажировала этим сам Альянс, самое время сегодня показать, что тот путь, который закрепили в финальном коммюнике на саммите в Вашингтоне, как необратимый путь Украины в НАТО, можно закрепить как раз приглашением,

– отметил Чернев.

Это будет означать что наша страна в будущем точно станет членом Альянса. Каждая страна, которая когда-либо имела приглашение, всегда потом получала членство. В зависимости от определенных действий, которые страны должны были сделать для вступления, измерялось время до него. В среднем, это длилось 4 – 5 лет.

Интересно! Владимир Зеленский заявил, что власть считает вполне реальным вариант, когда Украина становится членом НАТО, однако во время войны на нее не распространяется действие 5 статьи НАТО, согласно которой вся организация отвечает на агрессию против одного из ее членов.

Нардеп объяснил, что сейчас есть 2 пути по приглашению и будущего членства Украины в НАТО: политическая воля наших партнеров (тогда они сделают этот шаг, несмотря на шантаж России, показав, что являются лидерами Запада) и максимальное ослабление страны-агрессора (тогда она не сможет как-то ответить на вступление Украины в Альянс).

Сейчас из-за войны мы ослабляем Россию, но с Путиным в Кремле вряд ли как-то изменится агрессивная позиция относительно нашего членства в НАТО. Поэтому или переждать смерть Путина и тогда в России что-то изменится, или, не дожидаясь, наши партнеры должны найти в себе смелость и лидерство,

– отметил Чернев.

Кстати, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудили вступление Украины в НАТО во время телефонного разговора. Блинкен поддержал призыв главы украинского МИДа пригласить наше государство в Альянс уже в декабре 2024 года.