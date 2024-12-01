Про це 24 Каналу розповів нардеп, голова Постійної делегації ВР України в ПА НАТО Єгор Чернєв, зауваживши, що Україні важливе запрошення. Його наша країна може отримати двома шляхами.

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Що було б найбільшим досягненням України в співпраці з НАТО

За словами нардепа, зараз для України є важливе саме запрошення в НАТО. Це не критичним кроком для Альянсу, який би він не міг зробити і який призвів би до ескалації.

Важливо розуміти, що запрошення – це не членство. Між цими двома процесами можуть бути роки. Членство може бути лише після завершення війни.

Однак, щоб зняти це питання з порядку денного в Росії, щоб вона не торгувала та не шантажувала цим сам Альянс, саме час сьогодні показати, що той шлях, який закріпили у фінальному комюніке на саміті у Вашингтоні, як незворотний шлях України в НАТО, можна закріпити якраз запрошенням,

– зауважив Чернєв.

Це буде означати що наша країна в майбутньому точно стане членом Альянсу. Кожна країна, яка коли-небудь мала запрошення, завжди потім отримувала членство. Залежно від певних дій, які країни мали зробити для вступу, вимірювався час до нього. В середньому, це тривало 4 – 5 років.

Цікаво! Володимир Зеленський заявив, що влада вважає цілком реальним варіант, коли Україна стає членом НАТО, однак під час війни на неї не поширюється дія 5 статті НАТО, згідно з якою уся організація відповідає на агресію проти одного з її членів.

Нардеп пояснив, що зараз є 2 шляхи щодо запрошення та майбутнього членства України в НАТО: політична воля наших партнерів (тоді вони зроблять цей крок, попри шантаж Росії, показавши, що є лідерами Заходу) та максимальне послаблення країни-агресорки (тоді вона не зможе якось відповісти на вступ України в Альянс).

Зараз через війну ми ослаблюємо Росію, але з Путіним в Кремлі навряд чи якось зміниться агресивна позиція щодо нашого членства в НАТО. Тому або перечекати смерть Путіна і тоді в Росії щось зміниться, або, не чекаючи, наші партнери мають знайти в собі сміливість та лідерство,

– зазначив Чернєв.

До речі, держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорили вступ України в НАТО під час телефонної розмови. Блінкен підтримав заклик глави українського МЗС запросити нашу державу до Альянсу вже у грудні 2024 року.