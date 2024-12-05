Це є також умовою щодо початку перемовин з Росією. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що країна-агресорка тим часом транслює свої умови, які абсолютно протилежні.

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Чи можливі переговори між Росією та Україною

Політтехнолог зазначив, що прийняти Україну в НАТО є важко. Українська керівництво завжди ставить перед Заходом складні завдання – постачання зброї, літаків F-16, що потребує зробити багато технічних та юридичних моментів.

Для того, що Україну прийняли в НАТО потрібен дозвіл 32 країн у багатьох аспектах. Однак раніше завдяки українській дипломатії наша країна отримала і озброєння, і винищувачі.

Тепер Володимир Зеленський наголошує, що прийняття нашої країни в Альянс є українською позицією на переговорах. Є залізний аргумент – усі інші гарантії безпеки для України вже були, ось, Будапештський меморандум, ці гарантії світ не виконав,

– наголосив Шейтельман.

Ба більше, наша країна має договори про гарантію безпеки з понад 20 країнами. В такому договорі з США прописано, що Сполучені Штати мають наблизити нашу країну до вступу в Альянс. Всі інші стосуються передачі зброї, авіації, підтримки Збройних Сил та іншої військової допомоги.

У нас є вже все, на менше, ніж на вступ в НАТО, ми не погодимось. От чого від нас хочуть, коли кажуть, щоб ми вели перемовини з росіянами? Одне – перестати вести по них вогонь. Ми ж говоримо, що зробимо це, якщо станемо членом Альянсу,

– пояснив політтехнолог.

Європа, США та Україна зараз в очікування приходу до влади Дональда Трампа, який планує провести переговори України та Росії.

Зверніть увагу! Нардеп, голова Постійної делегації ВР України в ПА НАТО Єгор Чернєв висловив думку, що вступ у НАТО під час війни неможливий, але важливим кроком для України буде саме запрошення до Альянсу. Воно гарантує майбутнє членство, яке може відбутися після закінчення війни, зазвичай процес триває 4 – 5 років.

Країна-агресорка вже не раз заявляла про свої умови – віддача Криму та повністю ще 4 українських областей, відмова України щодо вступу в НАТО та зняття санкцій з Росії.

Україна ж має свої вимоги – збереження санкцій проти країни-агресорки та негайне прийняття нашої країни в Альянс.

Нашій позиції складно протистояти. Навіть введення військ НАТО є слабкою позицією, адже вони можуть гарно зайти, а потім в один день вийти. Тому лише членство,

– наголосив Шейтельман.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що під час війни можливість членства в НАТО не видається реалістичною. Однак при цьому принципова позиція Києва щодо вступу України в Альянс залишається незмінною.