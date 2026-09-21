Профессор из США Игорь Айзенберг в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, как Трамп может попытаться склонить Украину к уступкам и почему такой подход может не дать ожидаемого результата.

Непрофессиональные переговорщики и кризис дипломатии

Текущее состояние американской дипломатии Айзенберг назвал одним из наименее удачных в истории страны. Номинальный глава Госдепартамента Марко Рубио фактически отстранен от принятия ключевых решений во внешней политике.

Реальными руководителями дипломатических процессов в команде Трампа стали люди без соответствующего образования и профессиональных знаний. Из-за этого результативность их деятельности остается нулевой, а сам подход к ведению международных дел вызывает беспокойство.

Марко Рубио, занимая важные посты, мог бы объяснить ошибочность действий, однако не имеет реального влияния на процесс.

Трамп хочет закончить войну, но то, как он это делает, не может привести к результату, потому что нельзя вести переговоры с агрессором и выслушивать его условия, на каких условиях агрессор закончит войну,

– отметил Айзенберг.

Ранее, когда Рубио обладал определенным решающим голосом, ему удалось сорвать встречу Трампа с Путиным в Будапеште после разговора с Сергеем Лавровым. Впрочем, в настоящее время запланированы новые контакты с российской стороной в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН, которые вряд ли принесут реальные результаты.

Почему переговоры до сих пор бессодержательны?

Встречи американских представителей с Лавровым носят формальный характер и длятся недолго. Ни одна из сторон этих переговоров не обладает полномочиями для принятия окончательных решений, что делает этот диалог бесперспективным.

Попытки вести переговоры со страной-агрессором эксперт сравнил с гипотетическими переговорами с нацистской Германией в начале Второй мировой войны. В тот период США сохраняли нейтралитет и имели послов, но не вели переговоров с Берлином и не оказывали давления на Великобританию.

Это на самом деле позор. Это войдет в учебники истории, которые будут использоваться в американских школах через 10 – 15 – 20 лет, именно как такой позорный период в истории американской дипломатии,

– подчеркивает Айзенберг.

Существенное влияние на позицию окружения Трампа оказывают обещания финансовых выгод от бизнес-проектов в России, где фигурируют суммы до 12 триллионов долларов. Именно жажда денег затмевает реальную оценку ситуации для переговорщиков вроде Келлога и Кушнера.