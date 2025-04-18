Поэтому Тегеран для Путина – это предмет торга с США, однако впоследствии в Иране может произойти падение режима, которое невыгодно России. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

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Предмет торга с США

Аббас Галлямов предположил, что в Иране предреволюционная ситуация. Например, там может начаться война, в результате которой произойдет революция. Падение иранского режима будет плохой новостью для России.

Если это дойдет до того, что иранский режим падет, то это будет для Путина огромным минусом. Потому что Иран все-таки партнер. Пока партнером можно торговать, есть лишний предмет для торга с США – это замечательно,

– сказал он.

Напомним, издание The Guardian пишет, что США предлагали Ирану передать запасы обогащенного урана в Россию. Отмечается, что таким образом Вашингтон пытается свернуть ядерную программу Тегерана. Вопрос передачи запасов обогащенного урана обсуждался во время непрямых переговоров в Омане 12 апреля. Во встрече принимал участие глава МИД Ирана Аббас Арагчи и специальный посланник президента США Стив Уиткофф.