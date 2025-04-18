Тому Тегеран для Путіна – це предмет торгу зі США, однак згодом в Ірані може відбутися падіння режиму, яке невигідне Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов.

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Предмет торгу зі США

Аббас Галлямов припустив, що в Ірані передреволюційна ситуація. Наприклад, там може розпочатися війна, внаслідок якої відбудеться революція. Падіння іранського режиму буде поганою новиною для Росії.

Якщо це дійде до того, що іранський режим впаде, то це буде для Путіна величезним мінусом. Тому що Іран все-таки партнер. Поки партнером можна торгувати, є зайвий предмет для торгу зі США – це чудово,

– сказав він.

Нагадаємо, видання The Guardian пише, що США пропонували Ірану передати запаси збагаченого урану до Росії. Зазначається, що у такий спосіб Вашингтон намагається згорнути ядерну програму Тегерану. Питання передачі запасів збагаченого урану обговорювалося під час непрямих переговорів в Омані 12 квітня. У зустрічі брав участь глава МЗС Ірану Аббас Арагчі та спеціальний посланець президента США Стів Віткофф.