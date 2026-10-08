Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

Детали не раскрываются

Украинская сторона следит за контактами между США и Россией. Отвечая на вопрос о возможных экономических соглашениях между странами, президент Украины ответил, что располагает значительным объемом информации относительно указанных переговорных процессов.

Нам многое известно, начну с конца, о различных диалогах, но о них я публично и подробно просто не готов говорить,

– сказал Зеленский.

К слову, по данным западных СМИ, Вашингтон и Москва обсудили возможное участие американского инвестора в проекте газопроводов "Северный поток", по которому до начала полномасштабной войны поставлялся газ в Германию.

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер считает, что бизнес может сыграть важную роль в восстановлении мира. Мол, такая сделка могла бы позволить американским инвесторам зарабатывать на поставках энергоресурсов в Европу после завершения войны.

Напомним, на этой неделе запланированы двухдневные переговоры украинской и американской делегаций в США. По словам Зеленского, они будут касаться укрепления противовоздушной обороны. К встрече также присоединятся представители стран Европы и Азии.