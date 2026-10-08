Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Деталі не розкривають

Українська сторона стежить за контактами між США та Росією. Відповідаючи на питання щодо можливих економічних угод між країнами президент України відповів, що володіє значним обсягом інформації стосовно зазначених переговорних процесів.

Нам багато відомо, почну з кінця, про різні діалоги, але про них я публічно і в деталях просто не готовий говорити,

– сказав Зеленський.

До слова, за даними західних ЗМІ, Вашингтон та Москва обговорили можливу участь американського інвестора у проєкті газопроводів "Північний потік", яким початку повномасштабної війни ними постачали газ до Німеччини.

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер вважає, що бізнес може відіграти важливу роль у відновленні миру. Мовляв, така угода могла б дозволити американським інвесторам заробляти на постачанні енергоресурсів до Європи після завершення війни.

Нагадаємо, цього тижня заплановані дводенні переговори української та американської делегацій у США. За словами Зеленського, вони стосуватимуться посилення протиповітряної оборони. До зустрічі також долучаться представники країн Європи та Азії.