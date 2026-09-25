Сибига ответил, готова ли Украина к переговорам с США и Россией на уровне лидеров

Украина готова к встречам в трехстороннем формате с США и Россией на уровне лидеров для достижения перемирия и обсуждения политических треков. В то же время Москва до сих пор не продемонстрировала никаких признаков готовности к дипломатическому урегулированию войны.

Как заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Укринформу, возможные итоги таких переговоров могут касаться гуманитарных вопросов, различных вариантов перемирия и более широких политических направлений.

Вероятность трехсторонних переговоров

Сибига заверил, что со стороны Украины нет препятствий для проведения трехсторонних переговоров на уровне лидеров.

Бесспорно, мы считаем, что наибольшие шансы на успех имел бы именно формат трехсторонней встречи лидеров. Все это сейчас зависит лишь от готовности россиян. На данный момент мы пока не получали сигналов о такой готовности,

– сообщил глава МИД.

Комментируя выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Рады Безопасности ООН, украинский дипломат подчеркнул, что Москва не демонстрирует стремления к прекращению огня. Напротив, выступление российского дипломата содержало заявления о продолжении боевых действий, что указывает на недостаточное международное давление на агрессора.

Рассчитываем на то, что оно будет значительно усилено – для принуждения Москвы к миру,

– выразил надежду Сибига.

Напомним, параллельно Турция, Египет и Индия прорабатывают отдельные направления возможного перемирия. Страны сосредоточены на безопасности судоходства и экспорте зерна в Черном море, а также на потенциальном энергетическом перемирии.