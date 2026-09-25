Як заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю Укрінформу, потенційні результати таких переговорів можуть охоплювати гуманітарні питання, різні типи перемир'я та ширші політичні треки.

Ймовірність тристоронніх переговорів

Сибіга запевнив, що з боку України немає перешкод щодо реалізації тристоронніх переговорів на рівні лідерів.

Безперечно, ми вважаємо, що найбільші шанси на успіх мав би саме формат тристоронньої зустрічі лідерів. Усе це нині залежить лише від готовності росіян. Станом на зараз ми поки що сигналів про таку готовність не отримували,

– повідомив глава МЗС.

Коментуючи виступ міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на засіданні Ради Безпеки ООН, український дипломат підкреслив, що Москва не демонструє прагнення до припинення вогню. Навпаки, виступ російського дипломата містив заяви про продовження бойових дій, що вказує на недостатній міжнародний тиск на агресора.

Розраховуємо на те, що він буде значно посилений – для примусу Москви до миру,

– висловив сподівання Сибіга.

Нагадаємо, паралельно Туреччина, Єгипет та Індія опрацьовують окремі напрями можливого перемир'я. Країни зосереджені на безпеці судноплавства та зерновому експорті в Чорному морі, а також на потенційному енергетичному перемир'ї.