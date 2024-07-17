Политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что Украина также не поддерживает пассивность наших партнеров относительно действий связанных с победой над Россией. Он отметил, что как-то повлиять на это сложно, ведь внешняя политика каждой страны индивидуальна.

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Риторика Европы

Андрей Вигиринский отметил, что ни одна европейская страна до сих пор формально не разорвала дипломатические связи с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно совершил несколько визитов в разные страны, которые, вероятно, были связаны с Украиной.

По мнению Орбана, Европа хочет субъектности и когда война будет подходить к концу, то там могут принять тот результат, который согласуют США, Россия и Китай, или не полагаться на это и начинать действовать самостоятельно,

– сказал политолог.

Он подчеркнул, что Европа движется в новую эпоху, где важно уметь брать на себя ответственность и делать решительные действия.