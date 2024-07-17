Політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що Україна також не підтримує пасивність наших партнерів щодо дій пов'язаних із перемогою над Росією. Він зазначив, що якось вплинути на це складно, адже зовнішня політика кожної країни індивідуальна.

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Риторика Європи

Андрій Вігірінський наголосив, що жодна європейська країна досі формально не розірвала дипломатичні зв'язки із Росією. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан недавно здійснив кілька візитів до різних країн, які, ймовірно, були пов'язані з Україною.

На думку Орбана, Європа хоче суб'єктності й коли війна добігатиме до кінця, то там можуть прийняти той результат, який узгодять США, Росія та Китай, або не покладатись на це і починати діяти самостійно,

– сказав політолог.

Він підкреслив, що Європа рухається у нову епоху, де важливо вміти брати на себе відповідальність і робити рішучі дії.