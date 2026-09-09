В Кремле назвали возможное место проведения новых переговоров между Украиной, Россией и США

Россия заявила о возможности возобновления переговоров с Украиной в трехстороннем формате с участием США. В качестве возможного места встречи в Москве назвали место, где представители России и Украины уже проводили переговоры.

Об этом сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

Где могут пройти переговоры?

По словам Ушакова, в настоящее время между российской и украинской сторонами имеются определенные контакты. Москва обсуждала с американскими представителями возможность возобновления переговорного процесса.

Возможно, этот процесс возобновится в трехстороннем формате,

– заявил Ушаков.

Он напомнил, что представители России и Украины ранее встречались в Абу-Даби. Поэтому эту площадку якобы можно было бы использовать и в дальнейшем.

Россия также надеется на продолжение трехсторонних контактов с США и Украиной в ближайшей перспективе, однако не будет публично обсуждать конкретные пункты мирных предложений, заявил Дмитрий Песков.

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Напомним, Зеленский заявил, что следующая трехсторонняя встреча Украины, США и России может состояться в одной из трех стран. Среди возможных площадок президент назвал ОАЭ, Швейцарию и Турцию. В то же время окончательное место проведения переговоров пока не определено.

По словам Зеленского, Украина уже имеет опыт проведения встреч на различных международных площадках и получала соответствующие приглашения.

В ходе предстоящих переговоров планируется обсудить, в частности, вопросы энергетики и экспорта украинского зерна. Отдельное внимание украинская сторона хочет уделить гуманитарным вопросам.

Приоритетом для Киева остаются обмены военнопленными и гражданскими лицами, причем Украина стремится ускорить этот процесс и увеличить количество людей, которых удается вернуть. В то же время Зеленский подчеркнул, что предстоящая встреча не должна быть формальностью, а должна принести конкретные результаты.