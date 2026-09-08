Об этом он заявил 8 сентября, отвечая на вопросы журналистов.

Что известно о следующей трехсторонней встрече?

Зеленский заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России может пройти в одной из трех стран – ОАЭ, Швейцарии или Турции.

Украина имеет опыт проведения переговоров на различных площадках и уже получала соответствующие приглашения от других государств. Поэтому окончательное место проведения следующей встречи пока не определено.

В ходе переговоров планируется затронуть, в частности, вопросы энергетики и экспорта украинского зерна. В то же время Зеленский подчеркнул, что сама встреча не должна быть формальностью – Украина ожидает конкретных результатов. Особое внимание украинская сторона будет уделять гуманитарному направлению. Приоритетом Киев называет обмен военнопленными и гражданскими лицами.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет настаивать на том, что обмены должны происходить быстрее и охватывать большее количество людей.

Напомним, Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом в 20-х числах сентября. Одним из ключевых вопросов станет укрепление украинской противовоздушной обороны и обеспечение ракетами для перехвата баллистических целей.

Украина уже подробно передала американской стороне информацию о потребностях и сроках, в которые необходимы соответствующие ракеты. В то же время Зеленский отметил, что Украина развивает собственную программу противодействия баллистическим угрозам FREYJA и рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов.