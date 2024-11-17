Трамп раскусит Путина: на какую хитрость может пойти российский диктатор

Путин может соблазниться на переговорный процесс. Однако ему интересен сам процесс, а не результат. Реально договариваться о чем-то глава Кремля ни с кем не собирается, ему российско-украинская война нужна до бесконечности.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил израильский журналист Цви Зильбер, добавив, что российский диктатор хотел бы завязать определенный переговорный процесс, чтобы против России отменили санкции, а также для того, чтобы затянуть время и российская армия получила передышку на фронте.

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Путин может согласиться на переговоры ради своих интересов

Если Трамп сделает ему предложение о проведении переговоров, Зильбер предположил, что возможно, Путин ответит согласием. Но журналист уверен, что реальное намерение главы Кремля станет очевидным очень быстро, ведь Трамп не наивный мальчик, а бизнесмен.

Он поймет, когда в переговорах другая сторона намерена их затягивать и это превращается в переговоры ни о чем. Поэтому думаю, что этот этап будет недолгим. Путин перебросит "горячую картошку" Зеленскому, чтобы тот попытался согласиться,

– спрогнозировал Зильбер.

Путин бросает вызов Трампу

Израильский журналист отметил, что Путин никакой ответственности перед своими избирателями не несет в отличие от президента Украины Зеленского. А все категорические заявления Путина – это определенный вызов Трампу.

Он проверяет, можно ли его взять на "слабо" и хочет ли тот закончить эту войну любой ценой,

– озвучил Зильбер.

На данном этапе переговоры, по мнению журналиста, бесперспективны, но Трамп должен в этом убедиться лично. Пока новоизбранный президент США это сам не проверит, то не поверит никому, кто вероятно уже не раз ему об этом говорил (что Путин не собирается заканчивать боевые действия).

Напомним, на днях канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2 года провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он обсудил с ним пути прекращения войны против Украины, призвал его вывести российские войска с ее территории.

В Кремле после этого разговора сообщили, что Путин заявил Шольцу, что возможные договоренности по Украине "должны исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта".