Украинская и американская команды находятся в постоянном контакте и готовят следующие дипломатические шаги. Об этом президент Украины сообщил в своем телеграм-канале.

Готовятся новые дипломатические шаги

В ходе переговоров стороны обсудили итоги недавних консультаций во Флориде. Глава государства подчеркнул важность сильной позиции США для завершения войны и отметил необходимость сотрудничества.

Понятно, что есть много вещей, которые для нас важны, и что эту войну нужно завершить. Мы делаем для этого все возможное. Стараемся добиться того, чтобы позиция Америки была сильной. Мир приходит только благодаря силе, благодаря искреннему сотрудничеству,

– сказал Зеленский.

В ходе беседы особое внимание было уделено ударам России по Украине, в частности по энергетическим объектам. Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты играют важную роль в вопросе поставок компонентов для систем Patriot.

Мы постоянно информируем партнеров о реальной ситуации с российскими обстрелами, которые не прекращаются ни на минуту, и о вопросах ПВО. Именно от позиции Америки здесь многое зависит,

– добавил Зеленский.

Украинская сторона подчеркнула готовность действовать без промедлений и рассчитывает на аналогичный открытый подход как со стороны европейских партнеров, так и со стороны представителей Белого дома.

Консультации по вопросу прекращения войны

К слову, Владимир Зеленский заявлял, что в Вашингтоне готовят инициативу о возможной трехсторонней встречи Украины, США и России на полях саммита G20 в США. Впрочем, пока никакого подтверждения проведения этих переговоров нет

Напомним, команды Украины и США поддерживают связь после недавних консультаций с участием представителей ЕС и НАТО во Флориде. Зеленский анонсировал переговоры, а стороны должны были согласовать новую встречу.