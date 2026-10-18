Українська та американська команди перебувають у постійному контакті й готують наступні дипломатичні кроки. Про це президент України повідомив у своєму телеграм-каналі.

Готуються нові дипломатичні кроки

Під час перемовин сторони обговорили підсумки нещодавніх консультацій у Флориді. Глава держави наголосив на важливості сильної позиції США для завершення війни та підкреслив необхідність співпраці.

Зрозуміло, що є багато речей, які для нас важливі і що цю війну треба завершувати. Ми все для цього робимо. Намагаємося зробити так, щоб позиція Америки була сильною. Мир приходить тільки завдяки силі, завдяки щирій співпраці,

– сказав Зеленський.

Під час розмови окрему увагу приділили ударам Росії по Україні, зокрема енергетичних об'єктах. Президент наголосив, що Сполучені Штати відіграють важливу роль у питанні постачання засобів до систем Patriot.

Постійно інформуємо партнерів про реальну ситуацію з російськими обстрілами, які не припиняються ні на хвилину, та питання ППО. Саме від позиції Америки тут багато чого залежить,

– додав Зеленський.

Українська сторона наголосила на готовності діяти без зволікань та розраховує на аналогічний відкритий підхід як від європейських партнерів, так і від представників Білого дому.

Консультації щодо завершення війни

До слова, Володимир Зеленський заявляв, що у Вашингтоні готують ініціативу щодо можливої тристоронньої зустрічі України, США та Росії на полях саміту G20 в США. Втім, наразі жодного підтвердження проведення цих перемовин немає

Нагадаємо, команди України та США підтримують зв'язок після нещодавніх консультацій за участю представників ЄС і НАТО у Флориді. Зеленський анонсував переговори, а сторони мали узгодити нову зустріч.