Возможно, через 48 часов будет известен результат, – Зеленский о переговорах по ракетам и Starlink

Украина и США провели переговоры, затронув темы поставок ракет-перехватчиков, обмена разведданными и возобновления работы Starlink. Президент Владимир Зеленский ожидает первых результатов уже в течение ближайших 48 часов.

Об этом президент Украины сообщил во время беседы с журналистами после переговоров в Осло 19 октября.

На какие результаты рассчитывает Зеленский?

По словам Зеленского, его беседа с госсекретарем США Марко Рубио была содержательной и конструктивной. По итогам обсуждения стороны уже наметили дальнейшие шаги.

Как сообщает The Guardian, глава государства подчеркнул, что прямой контакт с госсекретарем стал правильным каналом для решения "деликатных вопросов". В частности, речь идет о поставках ракет-перехватчиков для Patriot, обмене разведданными и функционировании Starlink в Украине.

"Возможно, через 48 часов у нас будет результат", – отметил президент.

На вопрос журналистов об уверенности в достижении договоренностей с Дональдом Трампом украинский лидер ответил дипломатично. Зеленский вновь обратил внимание на важность взаимодействия с Соединенными Штатами.

Зеленский также выразил надежду на продолжение диалога с госсекретарем США, в частности, в течение ближайших 48 часов.

Напомним, США возобновили предоставление разведывательной информации Украине. В частности, речь идет о системах раннего предупреждения, позволяющих заблаговременно фиксировать запуски российских баллистических ракет.