"Энергетическое перемирие маловероятно": СМИ оценили последствия встреч с Виткоффом

Украина считает маловероятным "энергетическое перемирие" после последнего раунда переговоров и визита специального посланника США Стива Виткоффа в Россию. В то же время успехом будет считаться возобновление переговоров на уровне делегаций.

До выборов в Конгресс США 3 ноября возобновление переговорного процесса может стать максимальным результатом в политической сфере. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник.

Каков может быть результат?

Собеседник отметил, что в Киеве скептически оценивают перспективу взаимного прекращения ударов по энергетике после встречи Стива Виткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным. Зато успехом может стать возобновление переговорного трека.

Далее, в идеале, нужно добиться политического согласия на какие-то меры по деэскалации. Россияне плохо реагируют на слово "перемирие", они считают, что сейчас у них преимущество,

– сообщил источник.

По словам собеседника, для паузы необходимы базовые шаги по восстановлению доверия, поскольку тотальное недоверие между сторонами делает невозможными даже элементарные процессы. То есть даже контакт на уровне технических делегаций, который раньше можно было организовать за 48 часов, сейчас стал отдельным событием, которое выносится на обсуждение Совета безопасности.

Поэтому главная идея – давайте все успокоимся, попробуем перейти к управляемому процессу достижения мира путем переговоров,

– добавил источник.

При этом собеседник предположил, что в гуманитарной сфере положительные сдвиги могут произойти раньше, чем в политической, в частности в отношении ситуации во временно оккупированных Олешках.

Что будет после визита Виткоффа в Россию

После переговоров с Путиным Виткофф, по словам собеседника, проведет телефонный разговор с украинской стороной. Впоследствии украинская делегация свяжется с европейскими советниками по вопросам безопасности, чтобы передать актуальную информацию.

Если удастся сейчас договориться, организовать новую встречу на уровне делегаций в условном Абу-Даби, мы хотим, чтобы там присутствовали все: не только мы, американцы и россияне, но и европейцы, которые принимают активное участие во всех последних контактах,

– подытожил источник.

Переговоры американского представителя с российским диктатором прошли в закрытом формате в Константиновском дворце. К ним также присоединился в режиме онлайн Джаред Кушнер.

Перед поездкой в Россию Виткофф провел встречи в Осло с украинской и европейскими делегациями. Стороны обсуждали шаги по организации трехсторонних переговоров. Уже в Санкт-Петербурге спецпредставитель Трампа заявил о наличии предпосылок для прекращения огня в Украине.