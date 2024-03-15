Европейские лидеры не согласуют переговорную рамку для Украины на следующей неделе, – источник

21 – 22 марта состоится очередной саммит стран ЕС. На нем, в частности, государства-участники рассмотрят проект переговорной рамки для Украины. Кроме того, Еврокомиссия оценит выполнение Киевом реформ, необходимых для вступления.

Ни Совет ЕС, ни европейские лидеры, которые соберутся в Брюсселе на следующей неделе на саммит, не согласуют переговорную рамку для Украины. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Когда переговорную рамку все-таки примут

На прошлой неделе Еврокомиссия представила проект переговорной рамки для Украины. Теперь с этим документом должны ознакомиться государства-члены ЕС и согласовать его. Однако, по словам собеседника, в ближайшее время этого не произойдет.

Я могу быть очень четким – не будет никакого соглашения по этому тексту во время заседания Совета ЕС по общим вопросам, а также во время Европейского Совета,

– говорит источник.

Отметим, проект переговорных рамок – это технический документ, который определяет "правила игры" при вступлении в ЕС. В частности, когда и как будут открываться переговорные разделы. После согласования этих рамок должна состояться межправительственная конференция, которая по сути и является официальным началом переговоров.

Когда государства-члены ЕС примут переговорные рамки – пока неизвестно. Однако, по словам высокопоставленного, дойти до решения планируют во время бельгийского председательства в Совете ЕС до конца июня.

Еврокомиссия представит устную оценку для Украины

Еврокомиссия представит новый отчет о прогрессе реформ в Украине и выполнении четырех рекомендаций, которые Киев получил в прошлом ноябре. Новую оценку представит еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Варгеи во вторник, во время заседания Совета по общим делам. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник в Брюсселе.

Дипломат говорит, что оценка будет в виде устного доклада. Позже эту же оценку представит европейским лидерам президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время саммита ЕС в четверг.

Я думаю, что оценка будет положительной. То есть первые элементы, которые мы услышали, были положительными, но письменного документа об этом нет,

– сказал высокопоставленный чиновник.