В Кремле заявили, что Россия не исключает возобновления трехсторонних переговоров по поводу войны в Украине. Соответствующее заявление было сделано после визитов американских представителей в Москву и Киев.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Какое заявление сделали в Кремле?

В Кремле заявили, что Россия не исключает возобновления трехсторонних переговоров по войне в Украине после визитов американских представителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. В то же время в Москве не сообщили о конкретных результатах контактов американской стороны с украинским руководством.

По словам представителя Кремля, Москва якобы высоко оценивает усилия США, направленные на поиск путей к завершению войны. Песков также заявил, что российский лидер Владимир Путин лично поблагодарил президента США Дональда Трампа за его стремление содействовать мирному урегулированию.

В то же время в Кремле не стали раскрывать детали предложений, которые Виткофф и Кушнер могли обсуждать с Путиным. Песков не уточнил, чем эти предложения отличались от договоренностей, которые стороны якобы обсуждали во время встречи в Анкоридже.

Москва пока не располагает информацией о результатах встреч американских переговорщиков с представителями Украины.

Напомним, Сергей Лавров в очередной раз повторил пропагандистские тезисы Кремля о войне против Украины. Во время выступления перед студентами МГИМВ 7 сентября он заявил, что боевые действия якобы необходимо завершить ради борьбы с "нацизмом" в Европе. Этот "нацизм" якобы вновь распространяется по континенту.

По его словам, сохранение у власти украинского руководства якобы будет означать "предательство подвига" тех, кто победил нацизм в 1945 году. Таким образом, российский чиновник в очередной раз пытается оправдать агрессию против Украины вымышленной борьбой с "нацизмом". В то же время именно Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году и продолжает войну.

Заявление Лаврова прозвучало на фоне очередного обострения риторики Москвы в отношении стран Европы. Накануне он также обвинил Германию в якобы начале "настоящей войны" против России из-за решения Берлина в отношении российских дипломатических и культурных учреждений. Лавров также заявил, что Москва якобы должна сделать соответствующие выводы и может прибегнуть к зеркальным мерам.