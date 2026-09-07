Об этом российский политик заявил во время выступления перед студентами МГИМВ 7 сентября.
Какое заявление сделал Лавров?
Он заявил, что боевые действия якобы нужно завершить так, чтобы в Европе "не осталось нацизма".
Эту войну нужно завершить так, чтобы в Европе больше не было нацизма, который вновь пустил сюда свои метастазы,
– заявил Лавров.
По его словам, сохранение у власти украинского руководства якобы будет означать "предательство подвига" тех, кто победил нацизм в 1945 году.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Напомним, Лавров сделал очередное скандальное заявление относительно отношений Москвы и Берлина. Он назвал дипломатические шаги Германии якобы свидетельством начала "настоящей войны" против России. В частности, речь идет о решении Берлина закрыть российское генеральное консульство в Бонне и культурный центр в Берлине.
Лавров также заявил, что немецкие власти якобы повторяют действия, предшествовавшие Второй мировой войне. Он обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в якобы стремлении к конфронтации с Россией. Российский чиновник также заявил, что Москва может ответить на действия Берлина зеркальными мерами.
Отдельно Лавров повторил пропагандистский тезис о якобы распространении "нацизма" в Европе. По его словам, российское руководство должно сделать соответствующие выводы из действий Германии.