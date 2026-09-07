Об этом российский политик заявил во время выступления перед студентами МГИМВ 7 сентября.

Какое заявление сделал Лавров?

Он заявил, что боевые действия якобы нужно завершить так, чтобы в Европе "не осталось нацизма".

Эту войну нужно завершить так, чтобы в Европе больше не было нацизма, который вновь пустил сюда свои метастазы,

– заявил Лавров.

По его словам, сохранение у власти украинского руководства якобы будет означать "предательство подвига" тех, кто победил нацизм в 1945 году.

Напомним, Лавров сделал очередное скандальное заявление относительно отношений Москвы и Берлина. Он назвал дипломатические шаги Германии якобы свидетельством начала "настоящей войны" против России. В частности, речь идет о решении Берлина закрыть российское генеральное консульство в Бонне и культурный центр в Берлине.

Лавров также заявил, что немецкие власти якобы повторяют действия, предшествовавшие Второй мировой войне. Он обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в якобы стремлении к конфронтации с Россией. Российский чиновник также заявил, что Москва может ответить на действия Берлина зеркальными мерами.

Отдельно Лавров повторил пропагандистский тезис о якобы распространении "нацизма" в Европе. По его словам, российское руководство должно сделать соответствующие выводы из действий Германии.