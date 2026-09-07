Про це російський політик сказав під час виступу перед студентами МДІМВ 7 вересня.

Яку заяву зробив Лавров?

Він заявив, що бойові дії нібито потрібно завершити так, щоб у Європі "не залишилося нацизму".

Цю війну треба завершити так, щоб не було більше нацизму в Європі, який знову пустив сюди свої метастази,

– заявив Лавров.

За його словами, збереження при владі українського керівництва нібито означатиме "зраду подвигу" тих, хто переміг нацизм у 1945 році.

Нагадаємо, Лавров зробив чергову скандальну заяву щодо відносин Москви та Берліна. Він назвав дипломатичні кроки Німеччини нібито свідченням початку "справжньої війни" проти Росії. Зокрема, йдеться про рішення Берліна закрити російське генеральне консульство в Бонні та культурний центр у Берліні.

Лавров також заявив, що німецька влада нібито повторює дії, які передували Другій світовій війні. Він звинуватив канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у нібито прагненні до конфронтації з Росією. Російський посадовець також заявив, що Москва може відповісти на дії Берліна дзеркальними заходами.

Окремо Лавров повторив пропагандистську тезу про нібито поширення "нацизму" в Європі. За його словами, російське керівництво має зробити відповідні висновки з дій Німеччини.