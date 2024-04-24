Уполномоченный ВР по правам человека отметил, что все переговоры с Москвой происходят только с помощью посредников. Никаких прямых обсуждений с Россией нет.
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Переговоров с Россией нет
Омбудсмен с рабочим визитом прибыл в Катар. Во время встречи поднимался вопрос возвращения домой украинских гражданских, которых незаконно удерживает Россия и военнопленных. В то же время Украина не проводит никаких прямых переговоров с Кремлем.
Возвращение украинских детей и переговоры с Россией происходят при посредничестве Катара и катарских дипломатов. Никаких прямых переговоров с российской делегацией сегодня не происходило,
– заявил Лубинец.
Уполномоченный по правам человека рассказал, что встретился с Государственным министром по вопросам международного сотрудничества Лолвой Рашид Аль-Хатер. Он отметил, что Катар, который выступает ведущим посредником, организовал Программу Оздоровления и Восстановления для семей, которым удалось воссоединиться.
Украина приветствует то, что Катар стремится не только оказать помощь в воссоединении семей, но и улучшить их благосостояние всеми возможными способами, в том числе и в вопросе оздоровления,
– рассказал омбудсмен.
Как отметил Лубинец, вышеупомянутая Программа включает медицинский осмотр, психосоциальную поддержку, а также знакомство с Катаром и культурой этой страны.
Визит Дмитрия Лубинца в Катар – смотрите фото
Отказ обменять пленных верующих
- Дмитрий Лубинец 9 апреля сообщал, что Украина инициировала осуществление обмена военнопленными, которые исповедуют ислам и являются католиками. Он объяснял решение тем, что днем позже после направления запроса мусульмане мира должны были отмечать окончание поста – Ораза-Байрам. К тому же 31 марта католики праздновали Пасху.
- Украина предлагала формулу обмена "1 к 4", то есть Россия получила бы больше пленных. В указанном списке был один католик и 146 мусульман. Однако российская сторона проигнорировала предложение.
- Даже несмотря на такую реакцию омбудсмен сообщил о готовности Украины к осуществлению обмена по формуле "всех на всех" по случаю празднования православной Пасхи. Такое предложение ранее высказал Папа Римский.