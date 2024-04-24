Уповноважений ВР з прав людини наголосив, що всі перемовини з Москвою відбуваються лише за допомогою посередників. Ніяких прямих обговорень з Росією немає.

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Переговорів з Росією немає

Омбудсмен з робочим візитом прибув до Катару. Під час зустрічі підіймалося питання повернення додому українських цивільних, яких незаконно утримує Росія і військовополонених. Водночас Україна не проводить жодних прямих перемовин Кремлем.

Повернення українських дітей та перемовини з Росією відбуваються при посередництві Катару та катарських дипломатів. Жодних прямих перемовин з російською делегацією сьогодні не відбувалося,

– заявив Лубінець.

Уповноважений з прав людини розповів, що зустрівся з Державним міністром з питань міжнародного співробітництва Лолвою Рашид Аль-Хатер. Він зазначив, що Катар, який виступає провідним посередником, організував Програму Оздоровлення та Відновлення для сімей, яким вдалося возз'єднатися.

Україна вітає те, що Катар прагне не лише надати допомогу у возз'єднанні сімей, а й покращити їхній добробут усіма можливими способами, у тому числі й у питанні оздоровлення,

– розповів омбудсмен.

Як зазначив Лубінець, вищезгадана Програма включає медичний огляд, психосоціальну підтримку, а також знайомство з Катаром та культурою цієї країни.

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