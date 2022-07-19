Мы на очень продвинутой стадии, – Кулеба о зерновых договоренностях

На днях в Стамбуле состоится второй тур переговоров по вывозу заблокированного украинского зерна. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас переговоры существенно продвинулись.

Об этом глава Министерства иностранных дел заявил в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал. Кулеба заметил, что об окончательных договоренностях говорить рано, однако прогресс в переговорах есть.

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Украина надеется на то, что россия поведет себя ответственно

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что переговоры очень сложны и проводятся на серьезной вертикали, начиная генсеком ООН, заканчивая техническими экспертами, отрабатывающими детали возможного соглашения.

Глава МИД подчеркнул, что президент Владимир Зеленский дал поручение по этому вопросу – проработать все моменты договора так, чтобы избежать какой-либо угрозы для Украины с моря.

Всё это сложно. У дипломатии есть такое правило: "Ничто не согласовано, пока все не согласовано", все может сорваться в любой момент. Но действительно по состоянию на сегодняшний день мы на очень продвинутой стадии и надеемся, что россия поведет себя ответственно и подпишется под теми обязательствами, которые предусмотрены проектом этой договоренности,

– подчеркнул Кулеба.

Эрдоган и путин говорили о зерне

Во время визита в Иран российский диктатор владимир путин встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Политики говорили о предварительном раунде переговоров по вывозу зерна. Глава кремля также признал, что переговоры имеют прогресс.

Правда, не обошлось без взаимной лести – путин благодарили Эрдогана за посредничество, а Эрдоган путина за "позицию".

В Центре противодействия дезинформации отметили, что российская пропаганда продвигает визит путина в Иран как символическое событие, которое показывает, что "санкции не работают", а у россии есть страны-партнеры. В то же время, Ирану этот визит также выгоден, поскольку официальный Тегеран также под многочисленными санкциями. Однако факт остается фактом – цивилизованный мир отказывается от сотрудничества со страной-агрессорам.

Переговоры по вывозу зерна из Украины

Первый раунд переговоров по вывозу зерна из Украины состоялся 13 июля в Стамбуле между Украиной, Турцией, ООН и россией. К блокировке портов привели именно действия россии в Черном море.

После встречи Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что украинская и российская делегации продемонстрировали понимание важности диалога. При этом россияне ранее требовали личного инспектирования судов с украинским зерном.

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