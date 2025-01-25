Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон рассказал 24 Каналу, что сам Трамп расскажет детали плана прекращения боевых действий. Он может не понравиться российскому диктатору.

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Какой сценарий худший для Трампа

По мнению британского полковника, Дональд Трамп и его команда четко дадут понять, что если Путин не принимает условия прекращения огня, то Америка удвоит свои усилия и увеличит поддержку Украины.

Именно это может привести к худшему сценарию для Путина, чем то, что сейчас обсуждается, что ему нужно обменять земли и идти на прекращение огня,

– добавил полковник армии Великобритании.

Также есть много сценариев того, как прекращение огня может выполняться и контролироваться. Некоторые аналитики говорят о том, что войска НАТО, в частности британские и французские, могут быть привлечены к этому процессу.

Возникает ощущение, что хотя его еще не загнали в тупик, но очевидно, что Путин имеет проблемы. Понятно, что президент Трамп имеет рычаги влияния и возможность сказать Путину, как все должно происходить,

– сказал Гэмиш де Бреттон-Гордон.

Он добавил, что в ближайшие несколько дней или несколько недель может состояться телефонный разговор между двумя президентами. К сожалению, для того, чтобы появились детали и заработал механизм прекращения огня нужно немало времени. Особенно, если произойдет перемещение определенного количества британских или французских войск.

"Надеюсь, первые ростки разовьются в нечто гораздо более значимое. Чтобы люди не думали о Трампе, но, похоже, он является единственным человеком, который на самом деле может указать Путину, что делать и привести к прекращению огня, приемлемого для президента Зеленского и украинского народа", – подытожил Гемиш де Бреттон-Гордон.