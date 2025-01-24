Тема переговоров между Украиной и Россией стала и главной для ведущих западных СМИ, которые анализируют различные сценарии. Какими могут быть мирные переговоры, что известно о позиции Владимира Зеленского, какие отговорки придумывает российский диктатор Владимир Путин и какие обещания и угрозы звучат от Трампа – рассказывает 24 Канал.

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Попытки переговоров в 2022 году

С начала полномасштабного вторжения Украина пыталась наладить диалог с Россией о проведении мирных переговоров. Так, на следующий день после начала полномасштабного вторжения, 25 февраля 2022 года, страна-агрессор выдвинула требование, что сядет за стол переговоров, если украинская армия сложит оружие.

После того, 27 февраля 2022 года, представители Украины и России должны были встретиться в Гомеле в Беларуси, однако эта встреча не состоялась. Правда, в тот же день украинская делегация прибыла на украинско-белорусскую границу. Планировалось, что встреча состоится вечером, однако ее перенесли на 28 февраля.

В общем, в Беларуси состоялось 3 раунда переговоров, во время которых удалось договориться о создании гуманитарных коридоров. После того также были переговоры в Стамбуле, однако существенных договоренностей не удалось достичь.

Позиция Зеленского относительно переговоров

Владимир Зеленский за почти 3 года полномасштабной войны неоднократно подчеркивал, что Украина готова к переговорам с Россией. Вместе с тем прямые переговоры с российским диктатором исключаются.

Дело в том, что в 2022 году Украина официально утвердила, что прямых переговоров с Владимиром Путиным быть не может. Предпосылкой этого стал циничный обстрел оккупантов. Так, 30 сентября 2022 года российская армия ударила по Запорожью, выпустив по городу 16 ракет С-300. Тогда погибло 32 человека, среди которых – двое детей. Еще более 60 человек – пострадали в результате обстрела.



После этого обстрела на тот момент действующий секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что после таких циничных действий никаких переговоров с российским диктатором быть не может. Он также сообщил, что невозможность прямых переговоров с диктатором утвердили отдельным пунктом на заседании СНБО. Через несколько дней, 4 октября 2022 года, Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о невозможности прямых переговоров с Путиным.

За почти 3 года полномасштабной войны Владимир Зеленский сделал немало заявлений о будущих переговорах с Россией. Главным их требованием остается факт того, что условия мирного плана должны быть справедливыми для Украины.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Зеленский назвал условия для начала переговоров. Так, президент Украины отметил, что сначала российские войска обязаны отойти на линии до начала полномасштабного вторжения. Также Зеленский отметил, что переговоры должны быть справедливыми.

А справедливыми – это гарантии, что враг вернется как минимум к линии полномасштабного вторжения. Это была бы справедливая возможность начать диалог, но может быть по-разному, в жизни так бывает,

– заявил Зеленский.

На форуме в Давосе президент также отметил, что никакие переговоры не могут происходить без участия Украины, ведь это станет проигрышем нашей страны. Зеленский добавил, что Путин нарушил все международные нормы, и именно поэтому переговоры с ним следует проводить с позиции силы.

Говоря о территориальных уступках России в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24 Зеленский отмечал, что юридически невозможно признать российскими временно оккупированные территории. Президент Украины тогда также заявил, что если сейчас согласиться на территориальные уступки и отдать России оккупированные территории, то впоследствии она вернется, чтобы захватить еще больше.

Он скажет: "Окей, нам надо год – два, и мы придем с новой волной". Он точно придет в Европу. Он хочет войти в историю таким человеком, который забирает земли. Человеком, имеющим такое государство, которое никто не может победить. Это его больное желание,

– сказал Зеленский в интервью.

Обещания закончить войну и угрозы Трампа

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно повторял тезис, что война в Украине не началась бы при его президентстве. Также республиканец отмечал, что имеет неплохие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным, поэтому сможет посадить его за стол переговоров.

После победы на выборах президента США Трамп начал еще больше говорить о прекращении войны в Украине. Более того, он даже уверял, что, мол, сможет закончить войну между Россией и Украиной за 24 часа. Однако воплотить идею с быстрыми мирными переговорами оказалось не так просто, ведь в Кремле находят новые отговорки.

Как сообщали журналисты WSJ, президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю США по вопросам Украины и России Киту Келлогу завершить войну за 100 дней – до 2 мая 2025 года. Кроме того, президент США прибегнул и к прямым угрозам Путину.

Хотя Трамп неоднократно выступал с призывами, чтобы Москва прекратила кровопролитную войну, однако 22 января он опубликовал решительное сообщение в собственной сети. Так, Трамп призвал немедленно остановить боевые действия, иначе введет жесткие санкции.

Дальше будет только хуже. Если мы не заключим соглашения, и в ближайшее время, у меня не будет другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим странам-участницам,

– написал Трамп.

Позже, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Трамп заявил, что вскоре может встретиться с Путиным, чтобы обсудить завершение войны в Украине. Однако никаких деталей пока не сообщали. Кроме того, ожидается, что вскоре может состояться и телефонный разговор между американским президентом и российским диктатором.

Вместе с тем в новом интервью Трамп также обвинил Зеленского в войне. Президент США заявил, что Украина "не должна была сражаться", когда Россия напала.

Он (Зеленский – 24 Канал) не должен был допустить этой войны. Зеленский – не ангел. Зеленский боролся с гораздо большей силой, гораздо большей, гораздо более мощной. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить соглашение. Я бы мог заключить соглашение легко. А Зеленский решил воевать,

– сказал Трамп в интервью Fox News.

Готова ли Россия закончить войну

Позиция Кремля относительно окончания войны и мирных переговоров с Украиной постоянно меняется. То в Москве утверждают, что якобы никогда и не были против мирного решения, то заявляют, что не будут проводить переговоры, потому что якобы власть нелегитимная.

Западные СМИ, анализируя последние заявления российских политиков и высокопоставленных чиновников, делают вывод, что Кремль не готов к мирным переговорам. Также в Москве скептически реагируют на угрозы Трампа по усилению санкций. Кроме того, в Институте изучения войны считают, что Россия готова проводить мирные переговоры только при условии капитуляции Украины.

Формула, которую продвигает Кремль, предусматривает нейтральную, демилитаризованную Украину вне НАТО, при этом Россия сохраняет за собой уже оккупированную территорию. Это также может включать требования Москвы относительно более широких переговоров по архитектуре безопасности Европы и к тому, чтобы НАТО свернула свою военную инфраструктуру от своих восточных границ,

– писали журналисты WP накануне.

Вместе с тем есть и другие заявления, что Россия якобы готова к миру. В частности, Reuters со ссылкой на анонимные источники пишет, что кремлевский диктатор Владимир Путин считает, что основные цели войны в Украине уже достигнуты.

"Путин считает, что ключевые цели войны уже достигнуты, включая контроль над территорией, которая соединяет материковую Россию с Крымом, и ослабление украинских военных", – пишут журналисты.

Вероятно, на это влияет и состояние российской экономики, которая все больше испытывает давление санкции и последствия агрессивной политики. Журналисты добавляют, что Путин также признает, что война создает нагрузку на экономику, поскольку с ней действительно большие проблемы, например влияние высоких процентных ставок на невоенные предприятия и промышленность. Однако эксперты считают, что подобные публикации в СМИ также могут быть частью спецоперации Кремля.

Кроме того, 24 января Путин заявил, что готов к переговорам с Украиной. Однако российский диктор добавил, что решение украинского президента Владимира Зеленского о запрете диалога с Россией якобы делает нелегитимными возможные переговоры. Он добавил, что серьезно вести переговоры между Россией и Украиной в условиях "запретительного декрета" вряд ли возможно. Поэтому российский диктатор считает, что Зеленский должен отменить запрет на переговоры.