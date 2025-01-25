Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон розповів 24 Каналу, що сам Трамп розповість деталі плану припинення бойових дій. Він може не сподобатися російському диктатору.

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Який сценарій найгірший для Трампа

На думку британського полковника, Дональд Трамп і його команда чітко дадуть зрозуміти, що якщо Путін не приймає умови припинення вогню, то Америка подвоїть свої зусилля і збільшить підтримку України.

Саме це може призвести до найгіршого сценарію для Путіна, ніж те, що зараз обговорюється, що йому потрібно обміняти землі та йти на припинення вогню,

– додав полковник армії Великої Британії.

Також є багато сценаріїв того, як припинення вогню може виконуватися і контролюватися. Деякі аналітики говорять про те, що війська НАТО, зокрема британські та французькі, можуть бути залучені до цього процесу.

Виникає відчуття, що хоча його ще не загнали в глухий кут, але очевидно, що Путін має проблеми. Зрозуміло, що президент Трамп має важелі впливу і можливість сказати Путіну, як все повинно відбуватися,

– сказав Геміш де Бреттон-Гордон.

Він додав, що у найближчі кілька днів або кілька тижнів може відбутися телефонна розмова між двома президентами. На жаль, для того, щоб з'явилися деталі та запрацював механізм припинення вогню потрібно немало часу. Особливо, якщо відбудеться переміщення певної кількості британських чи французьких військ.

"Сподіваюся, перші паростки розвинуться в щось набагато значуще. Щоб люди не думали про Трампа, але, схоже, він є єдиною людиною, яка насправді може вказати Путіну, що робити й призвести до припинення вогню, прийнятного для президента Зеленського та українського народу", – підсумував Геміш де Бреттон-Гордон.